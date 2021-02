Pastas Gallo traslada de Granollers a Córdoba toda la producción de pasta seca

Pastas Gallo centralizará la totalidad de su producción de pasta seca en la fábrica de El Carpio. La alcaldesa de esta localidad, Desirée Benavides ha confirmado a CORDÓPOLIS el traslado de la última línea de producción de pasta fresca desde Granollers hasta Córdoba, lo que supondrá la creación de varias decenas de puestos de trabajo en el municipio.

La información la adelantó hace unos días el periódico Ara, que detalló que la compañía, que trasladó la sede social a Córdoba en 2017, ya ha comunicado la decisión a la plantilla del centro de Granollers donde hasta ahora se transforma parte de la producción de pasta seca y que, en adelante, se centrará exclusivamente en la producción de pasta fresca.

Toda la pasta seca, por tanto, pasaría a fabricarse en las instalaciones que la compañía tiene en El Carpio. Pastas Gallo habría puesto sobre la mesa la posibilidad de traslado para la mitad de los 74 empleados que tiene esta línea, a los que se les ha ofrecido venir a trabajar a Córdoba y se les ha dado de plazo hasta abril para tomar una decisión.

Aunque el movimiento ya está asegurado, se ha abierto un proceso de negociación en el que se estudiará reubicar a los trabajadores que no quieran venir a Córdoba en las tres plantas con las que Gallo cuenta en Cataluña (Granollers, Esparreguera y Sant Vicenç dels Horts).

Pastas Gallo fue fundada por José Espona en 1946, mediante la adquisición de una fábrica de harinas en Rubí (Barcelona). Por aquel entonces, los fabricantes de pastas sólo trabajaban con trigo blando y José Espona abrió el camino del trigo duro en España, convenciendo a un gran número de agricultores para que iniciaran su plantación y cultivo.

En 1958, Espona compró la fábrica de El Carpio, que inicialmente era un molino, y que transformó, además, en fábrica de pastas. La venta de pastas de sémola de trigo duro fue difícil en sus inicios, al no existir mercado, pero en poco más de una década ya era posible encontrar pastas Gallo en más de 100.000 puntos de venta de toda España.

Desirée Benavides: "Es una muestra de que consolidan aún más su presencia en El Carpio"

La alcaldesa de El Carpio ya conocía la noticia del traslado de toda la producción a El Carpio. "Ya me comentaron ellos hace tiempo que estaban pensando reestructurar la fabricación que tenían allí en Barcelona cuando se trajeron la sede social. Me imagino que esta decisión es fruto de aquello", explica la regidora, que aclara que, por el momento, este aumento de la actividad no implica una ampliación de las dimensiones de la fábrica.

Benavides ha considerado esta noticia "una muestra de que Pastas Gallo consolida aún más su presencia en El Carpio". "Llevan tantísimo tiempo y siguen apostando por El Carpio en los momentos que estamos viviendo. Es una magnífica noticia", resume la alcaldesa.