La pandemia suma otros dos fallecidos en Córdoba

La pandemia de coronavirus ha sumado en Córdoba otras dos víctimas mortales más, según el parte oficial sobre el seguimiento de la enfermedad que elabora a diario la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. En total, la Covid 19 ha provocado el fallecimiento de 1.066 cordobeses desde el mes de marzo de 2020.

Este sábado se han confirmado otros 19 positivos más por coronavirus y un único ingreso hospitalario. La buena noticia está en que ya hay menos de 40 personas hospitalizadas por Covid 19 en los centros sanitarios cordobeses. En concreto, ahora mismo en los hospitales hay 38 cordobeses ingresados, de los que 16 están en la UCI, según el parte oficial.

Desde marzo de 2020 ya son 71.996 los cordobeses que han dado positivo en Covid 19, según el parte oficial. En este tiempo, 70.029 han logrado superar la enfermedad, 273 más que en la última jornada. Desde entonces, el coronavirus ha llevado al hospital a 5.285 personas, de las que 656 han acabado en la UCI.

Ahora mismo, a nivel andaluz la tasa de contagio está ya en 59 casos por cada 100.000 habitantes confirmados en las dos últimas semanas. En Córdoba la incidencia es incluso mayor, y ya está por debajo de los 40 casos por cada 100.000 habitantes.

Por otra parte, ya son 1.232.252 las dosis de vacunas administradas en la provincia de Córdoba, que ya superado el 80% de la población protegida. Ahora mismo son ya 650.592 los cordobeses que han recibido al menos su primera dosis, de los que 637.345 tienen ya la pauta completa.

Andalucía ha registrado sábado 25 de septiembre una bajada de 12 hospitalizados por Covid respecto al viernes para situarse en un total de 387, lo que supone un descenso de 105 en la comparativa intersemanal y la cifra más baja desde el 27 de agosto de 2020, cuando había 371, mientras que los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han disminuido en uno para colocarse en 109 ingresados, uno menos que los notificados hace siete días y cifra más baja desde los 102 contabilizados el 6 de septiembre de 2020.

Así lo detalla la Junta de Andalucía en su parte diario de la enfermedad. De este modo, los hospitalizados disminuyen en 12 este sábado tras haberlo hecho en 21 el viernes, 27 el jueves y 29 el miércoles, aumentar en 15 el martes y bajar en 31 el lunes y 16 el sábado pasado, cuando había 492 hospitalizados.

Por su parte, los pacientes en UCI han disminuido en uno este sábado tras haberlo hecho en seis el viernes, dos el jueves y 13 el miércoles, y registrar subidas durante tres días en uno el martes, en uno el lunes y en tres el sábado pasado, contabilizándose entonces 109 ingresados.

Lejos quedan ya los picos de hospitalizados registrados en la tercera ola el 2 de febrero (4.980), en la segunda el 10 de noviembre del año pasado (3.478) y en la primera el 30 de marzo del mismo año (2.708). También del pico de la cuarta ola en la primavera de este año, que fue de menor incidencia que las anteriores, y que se registró concretamente el 20 de abril (1.593), y del de la quinta ola, notificado el 10 de agosto (1.486).

Respecto a las UCI, Andalucía también está muy por debajo del pico de la tercera ola alcanzado el 7 de febrero (735), del de la segunda el 18 de noviembre del año pasado (528) y del de la primera el 30 de marzo del mismo año (439). También del de la cuarta ola, que fue el 29 de abril (351) y algo más cerca al de la quinta, contabilizado el 10 de agosto (261).

Andalucía ha administrado hasta este viernes 24 de septiembre un total de 12.754.182 dosis de la vacuna contra la Covid-19 --19.022 más en 24 horas y 7.974 menos que hace una semana--, y un total de 6.622.030 andaluces cuentan con la pauta vacunal completa --11.924 más--, mientras que 6.815.912 ya tienen al menos una dosis.

Según indica el parte de coronavirus de la Junta de Andalucía, con estas cifras la región tiene al 78,2% de la población con la pauta vacunal completa, y al 88,8% de los mayores de 12 años, mientras que el 80,5% de la población y el 91,4% de los mayores de 12 años ha recibido la primera dosis.

Por provincias, en Sevilla se han administrado 2.964.846, y 1.534.819 personas han completado ya la pauta de la vacuna, mientras que en Málaga el total de dosis asciende hasta el momento a 2.414.674, y las personas con ambas inyecciones ya inoculadas son 1.243.758.

En Cádiz son 1.911.578 las vacunas administradas y las personas con la pauta completa suman 990.094; en Granada, 1.385.306 las administradas y 725.471 las personas con la pauta completa; y en Córdoba, 1.232.252 las dosis administradas y 637.345 las personas con la pauta completa de la vacuna.

El total de dosis administradas en Almería es de 1.085.013 y 562.837 personas han completado la pauta; en Jaén es 980.823, con 513.135 personas con la pauta completa; y en Huelva 779.690 son las dosis administradas y 414.571 los inmunizados.

