La pandemia sigue castigando a las residencias cordobesas

Aunque los datos son cada vez mejores y la pandemia está menguando, los grandes problemas siguen estando en las residencias de ancianos. En la provincia de Córdoba, en la actualidad, hay un total de 40 centros residenciales con personas contagiadas por coronavirus, ya sean los propios residentes o los trabajadores.

Según el informe semanal de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ahora mismo hay 263 residentes que han dado positivo en la provincia de Córdoba, de los que 11 están ingresados en el hospital. Además, se mantiene aislados a 26 mayores más, con síntomas o por haber sido contacto estrecho. Aparte, también hay 61 trabajadores que en la última semana han dado positivo, y uno más en su domicilio aislado en prevención.

No obstante, se ha reducido a la mitad el número de centros residenciales con casos positivo en tan solo una semana, lo que vaticina una mejoría durante los próximos días.

Por otra parte, la provincia de Córdoba se mantiene por segunda semana en alerta 2, según el semáforo Covid del Ministerio de Sanidad, gracias a los datos de la Consejería de Salud. Así, por ejemplo, se vislumbra un importante descenso de los contagios, ya que la incidencia a siete días está por debajo de los 200 casos. También se señala otro dato importante, la caída de la tasa de positividad, que está ya en el 28,6%. Es decir, uno de cada cuatro cordobeses que se hace una PCR acaba dando positivo.

También son mejores los datos hospitalarios. Actualmente hay en Córdoba 94 personas ingresadas con coronavirus, de las que 20 están en la UCI. Así, solo el 5,4% de las camas convencionales disponibles en la provincia de Córdoba están ocupadas por pacientes con coronavirus. Eso sí, el 11,3% de las camas UCI tienen a enfermos con Covid 19, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Aparte, el informe semanal sobre las aguas residuales sigue señalando que la pandemia tiende a la estabilización. Así, se señala que se encuentran cada vez menos trazas de coronavirus en las aguas residuales de la depuradora de La Golondrina. El 100% corresponden a la variante ómicron.

