Ocho de cada diez nuevos autónomos de Córdoba tienen más de 55 años

Ocho de cada diez nuevos autónomos surgidos en Córdoba en 2021 tienen más de 55 años. Los últimos datos según del informe del Ministerio de Trabajo sobre empleados por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social del cuarto trimestre de 2021 confirman la tendencia y el perfil del nuevo trabajador por cuenta propia en Córdoba.

Según la citada estadística, Córdoba cerró 2021 con un total de 34.086 autónomos activos. Son 544 más que en diciembre de 2020, un aumento del 1,6%. De todos ellos, el número de nuevos autónomos de más de 55 años es 442, de forma que supone el 81% de las nuevas altas que hubo en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) en Córdoba en 2021.

Este grupo ya es el 28,9% del total de autónomos de Córdoba, tras experimentar un aumento del 4,6% en el último año. El sector poblacional que mayor número de altas como autónomo acumula en Córdoba es el que va de los 40 a los 54 años, que aglutina el 43,8% del total.

En el último año, 56 nuevos autónomos de este tramo de edad se han dado de alta en Córdoba. Es decir, el perfil del nuevo autónomo en Córdoba no es el de un joven que apuesta por el autoempleo. De hecho, Córdoba terminó el año con sólo 46 nuevos autónomos de entre 25 y 40 años más que en 2020.

Así, mientras el llamado paro senior sigue ocupando gran parte del desempleo en nuestro país, el autoempleo se presenta como una oportunidad para lograr acceso al trabajo. En muchos casos, según vienen denunciando los sindicatos, convertirse en autónomo es una manera de mantener su relación contractual con la empresa bajo el régimen de falso autónomo (es decir, facturando a un único cliente). Ni el Ministerio de Trabajo ni las centrales de autónomos ofrecen datos de cuántos trabajadores por cuenta propia están en esta situación.

En esta línea, cabe resaltar que el sector económico donde más crece el número de autónomos es la construcción, una actividad económica que vive momento de enorme demanda y de falta de empleados, lo que explica que el número de trabajadores por cuenta propia vinculados a este sector haya crecido un 4,6%, mientras en el resto de sectores crece por debajo del 2%. No obstante, el 69% de los autónomos cordobeses están vinculados al sector servicios (comercio y hostelería).

La buena noticia es que creció el número de autónomos que tiene asalariados a su cargo, que crecieron un 2,8% hasta los 8.127. El 23,8% de los autónomos cordobeses tienen empleados a su cargo.

Por género, la mayoría de autónomos cordobeses, el 65%, son hombres, aunque crece exponencialmente más el número de mujeres autónomas que el número de hombres.

