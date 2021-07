Solo uno de cada cuatro autónomos cordobeses tiene empleados a su cargo

El número de autónomos cordobeses se ha incrementado un 3% en el último año. Concretamente, en Córdoba hay 1.506 nuevos autónomos respecto a hace un año, de los que más de la mitad se han dado de alta en los últimos seis meses.

El dato en frío es positivo, pero también engañoso. Los nuevos autónomos de los últimos doce meses son el 2,7% del total de 54.178 trabajadores por cuenta propia que hay en la provincia de Córdoba a fecha del 30 de junio. Una provincia en la que los nuevos trabajadores por cuenta propia crecen en casi todas las actividades (menos la agricultura, donde han caído), aunque de forma desigual.

Por sectores, según los datos facilitados por ATA, donde se producen más incrementos de autónomos es n la construcción, donde ha habido 253 altas en los últimos seis meses; en el comercio, con 151 nuevos trabajadores por cuenta propia; y en el sector científico y sanitario, con 100 y 73, respectivamente.

Porcentualmente, la mayor subida, de un 7,1%, se da en el sector del arte y el entretenimiento, uno de los más castigados por la crisis económica. También en el sector de la comunicación, publicidad y periodismo, donde las 43 nuevas altas en los últimos seis meses suponen un incremento del 7,1%.

Con estos datos, Córdoba se sitúa en mitad de la tabla en crecimiento de autónomos en Andalucía. El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, sacaba pecho este miércoles sobre este dato, especialmente por el hecho de que Andalucía esté liderando en creación de nuevos trabajadores por cuenta propia. No obstante, el número de nuevos autónomos tiene que analizarse en base al conjunto global, si se quiera determinar la salud de un colectivo tan heterogéneo como son los autónomos.

El 86% de los trabajadores por cuenta propia de Córdoba cotizan por la base mínima

Para ello, lo primero es empezar por la edad, para lo que hay que recurrir al último informe del Ministerio de Trabajo, correspondiente al primer trimestre de 2021, que mostraba que los menores de 25 años (los que más incentivos tienen para el emprendimiento) son en Córdoba el 2,2%. El 25,2% de los autónomos cordobeses tienen entre 25 y 39 años, el 44,2% de 40 a 54 años, y el 28,3% restante tienen más de 55 años.

En este ámbito, el citado informe del Ministerio de Trabajo, muestra que el 95,6% de los autónomos cordobeses no tienen pluriactividad. Es decir, que no tienen otros ingresos más allá de los que los que obtienen por cuenta propia. Además, solo uno de cada cuatro autónomos cordobeses tiene asalariados. El 77% están solos ante el peligro y no son capaces de generar empleo directo. En cuanto a la jubilación, no pinta demasiado rutilante para el colectivo, dado que el 86% de los trabajadores por cuenta propia de Córdoba cotizan por la base mínima.

De lo que tampoco hay datos, porque no lo reflejan ni las estadísticas de ATA ni las del Ministerio, es de cuántos nuevos autónomos se dan de alta solo para mantener su anterior puesto de trabajo, ahora bajo la fórmula de la subcontrata, o cuántos lo hacen para mantener una relación laboral en fraude de contrato, como ha ocurrido con los repartidores de Glovo o Deliveroo, que cotizan como autónomos, a pesar de que los tribunales hayan fallado que son trabajadores por cuenta ajena.

En este ámbito, a principios de año se publicó un estudio sobre trabajadores por cuenta propia publicado por la Fundación La Caixa, que revelaba que el 21,7% de los autónomos españoles se metían en el auto empleo de manera involuntaria. En Andalucía, dicha tasa era mayor, del 25%. El documento no incluye datos de Córdoba, que suele moverse, en términos generales, de forma similar a Andalucía.

Por otra parte, este alza en el número de autónomos tanto en Córdoba y Andalucía coincide en el tiempo con una intrigante bajada de la contratación temporal que, paradójicamente, no se está convirtiendo en empleo indefinido. En este ámbito, según indica CCOO, los contratos temporales acaban, en su mayoría, en personas que ingresan en las listas del paro o, dados los últimos datos de desempleo de mayo (en los que la afliación a la Seguridad Social en Córdoba creció), también es posible que una buena parte de este empleo se esté convirtiendo en nuevas altas de autónomos.