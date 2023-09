Ocho bicicletas, 11 móviles y un patinete eléctrico, entre los objetos perdidos en verano que custodia la Policía Local

La Delegación de Seguridad y Vía Pública y Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba ha dado a conocer la lista de objetos perdidos durante julio y agosto,custodiados por la Policía Local.

Entre dichos objetos hay ocho bicicletas, 11 móviles y un patinete eléctrico, pero también numerosos documentos personales. Es el caso de 24 DNIs, tres permisos de conducir, un libro de familia y otro tipo de documentación que no se especifica.

También hay 16 monederos, tres tarjetas, un bolso, tres relojes, una tablet, una medalla, numerosas llaves y dos sobres con dinero cuyas cantidades suman unos 100 euros.

Estos bienes podrán ser entregados a quienes acrediten ser sus dueños en la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local, en días hábiles, en horario de 8:30 a 14:30 de lunes a viernes. La titularidad del objeto reclamado podrá acreditarse por cualquier medio admitido en derecho y, en ausencia de título, se exigirá dar detalle del bien que a juicio del responsable de la Oficina de Objetos Perdidos sean suficientes para presumir la propiedad.

Si superado el tiempo de dos años ninguna persona acredita la propiedad de estos objetos, se adjudicarán a quien los hubiese hallado, previo pago de los gastos originados. Si tampoco existiera esta persona, el Ayuntamiento podrá declarar los objetos de titularidad municipal por ocupación.

