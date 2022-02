Una numerosa manifestación reclama en Córdoba una “sanidad pública de calidad”

Centenares de personas han recorrido este sábado el centro de Córdoba capital en la manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT en las ocho capitales andaluzas en defensa de "una sanidad pública de calidad" y contra la política del cogobierno del PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía. La marcha ha sido respaldada también por el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Facua, y varias asociaciones de vecinos de Córdoba. A la manifestación han acudido también decenas de alcaldes de la provincia de Córdoba, todos del PSOE o de Izquierda Unida.

Fuentes de la Policía Local de Córdoba han calculado que a la manifestación han asistido más de 2.000 personas. Mientras, los sindicatos han elevado la cifra hasta los 3.500 manifestantes, según han detallado durante la protesta.

La protesta ha arrancado en la avenida de la República Argentina, justo a las puertas de la Delegación Provincial de Salud. Tras recorrer el Paseo de la Victoria y las calles del centro comercial de la ciudad, la manifestación concluía a las puertas de la sede oficial de la Junta de Andalucía, en la calle San Felipe. La marcha se ha nutrido de un buen número de personas, muchas procedentes de la provincia de Córdoba. Algunas se han desplazado en varios autobuses fletados para la ocasión.

La manifestación ha sido convocada a nivel regional, sobre todo tras la situación sanitaria provocada durante la sexta ola. En la protesta se escuchó, tanto de los convocantes como de los asistentes, la gran proliferación de la sanidad privada en Andalucía y la situación de la pública. Además, se incidió en los 8.000 sanitarios de refuerzo Covid que fueron despedidos en octubre, 800 de ellos en Córdoba.

El secretario provincial de UGT, Vicente Palomares, lamentó que se esté produciendo una "emigración hacia la sanidad privada", algo que a su juicio sucede porque se está "denigrando" a la pública. "No podemos seguir así", dijo. "Es un principio", propuso. "La gente quiere una buena sanidad pública", reclamó, "y una atención primaria digna", al tiempo que criticó que "se está poniendo en peligro la salud" de las personas.

Además, Palomares aseguró que han empeorado las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad pública andaluza que encima "tienen que aguantar el cabreo de la ciudadanía al no ser atendidos correctamente". "Este es el mejor aplauso que se puede dar", dijo, en referencia a la manifestación.

Por su parte, la coordinadora provincial de CCOO, Marina Borrego, dijo que "no nos organiza nadie", en referencia a las críticas del gobierno de la Junta de que detrás de la protesta está el candidato del PSOE Juan Espadas. "Hemos pedido a la sociedad civil a que se sume a la protesta", dijo. "Nos están quitando derechos que nuestros mayores han luchado", expresó.

"Este gobierno está privatizando la sanidad para que solo los que tengan dinero puedan tener una sanidad en condiciones", aseguró, al tiempo que lamentó que se produzcan "colas interminables para que nos atiendan en los centros de salud".

A la protesta se sumó con una nutrida presencia el PSOE. Su secretaria provincial, Rafi Crespín, pronunció un "basta ya". "Cuando hay deterioro en la sanidad pública, lo que hay detrás es lo de siempre. Antes negocios que derechos. Los derechos hay que defenderlos", aseveró. Al tiempo, dijo que ahora mismo el PP está "ante un espejo" y se refirió a la situación en la Comunidad de Madrid. "Cuando se morían cientos de personas en la comunidad de Madrid se cobraban comisiones", expresó, en referencia a la situación de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Mientras, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Sebastián Pérez, habló del "plan de desmantelamiento de la sanidad pública" puesto en marcha a su juicio en Andalucía. También habló de Madrid, donde dijo que "es un espectáculo de la realidad de las derechas". "Desde IU vamos a seguir siendo tajantes", ya que "la sanidad es un derecho fundamental", expresó.

Por Podemos habló tanto el nuevo coordinador provincial, Rafael Estévez, quien lamentó la situación de la sanidad pública cuando la Junta de Andalucía tiene "2.000 millones de euros de superávit", y la diputada cordobesa y coordinadora regional Martina Velarde, quien aseguró que Andalucía es la comunidad autónoma de España "donde más seguros privados se han hecho en el último año", algo que vinculó a las políticas públicas que se están planteando desde la Junta.

La manifestación fue variada. A la misma se sumó también la Marea Blanca e incluso hubo pancartas de otros partidos, como Más País. También sorprendió la presencia de militantes y pancartas de Democracia Nacional.

Reacciones del consejero de Salud

Aguirre: "Aquellos que se esconden detrás de la pancarta son los causantes del deterioro sanitario hasta 2019"

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), ha criticado las movilizaciones de este sábado en las capitales de provincia, convocadas oficialmente por los sindicatos CCOO y UGT "bajo el lema de que la atención primaria no funciona", pero que, en opinión de Aguirre, "la hace Juan Espadas (PSOE)" porque "son movilizaciones que no son sociales, son políticas", y ha avisado que "aquellos que se esconden detrás de la pancarta son los causantes del deterioro del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) hasta 2019".

Así pues, "aquellos que son los causantes es muy difícil que sea la solución", ha subrayado Aguirre durante un acto en Córdoba este mismo sábado.

Oficialmente, la movilización está convocada por los sindicatos CCOO y UGT, punto en el que consejero ha destacado que no la secundan ni CSIF ni el Sindicato Médico Andaluz. Respecto a los partidos políticos, la apoyan PSOE, Unidas Podemos, Adelante Andalucía y Andaluces Levantaos.

En este sentido, "nosotros no estamos en campaña electoral, estamos en gestión", ha subrayado el Aguirre. "Nos quedan muchos meses de gestión hasta las elecciones. No vamos a entrar ni mucho menos si ellos quieren organizar un sábado con excursiones y autocares y todo eso bajo el lema de que la atención primaria no funciona", ha añadido

El consejero ha retado a "aquellos que dicen que Salud Responde no responde" a que llamen para comprobar que el tiempo de respuesta son "unos pocos segundos", y ha insistido en que esta movilización es "política" porque las cifras de gestión del gobierno del PP y Ciudadanos en la Junta desde 2019 "son muy tozudas".

"Cualquier cifra que compare la situación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) en 2019 a como está ahora mismo en 2022 saldrá una cifra muy positiva de cómo hemos ido evolucionando en cualquier parámetro que ustedes quieran", ha afirmado.