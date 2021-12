Moreno no se plantea "restricciones" como las de Cataluña y critica la "falta de liderazgo" del Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha descartado este martes plantear en este momento para la comunidad andaluza "restricciones" como las que el Gobierno catalán quiere implantar en su territorio previa autorización judicial para frenar los contagios por coronavirus, y ha insistido en criticar la "falta de liderazgo" del Ejecutivo nacional, sobre todo, para impulsar una normativa básica que dote a las regiones de mecanismos para luchar contra la pandemia.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Moreno ha indicado que Andalucía no tiene la alta incidencia de casos por cada 100.000 habitantes que tienen otras comunidades como Cataluña y que, en este sentido, no ve oportuno plantear medidas similares a las de la Generalitat catalana. No obstante, no ha descartado que acaben planteándose en varias regiones más porque siempre hay un "efecto contagio entre comunidades y estamos sometidos a la presión social que nos lleva a tomar decisiones más drásticas".

Juanma Moreno ha señalado que le preocupa tanto la multiplicación de la incidencia de casos como la "falta de liderazgo" del Gobierno central, que, a diferencia de los gobiernos de otros países europeos, es "absolutamente inoperante" y no existe, salvo para el "autobombo y los posicionamientos mediáticos".

Ha criticado que después de dos años de pandemia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haya dotado a las comunidades de un mecanismo institucional y normativo que evite que tengan que estar a "expensas de las decisiones judiciales".

Para Moreno, el hecho de que las Cortes Generales no hayan legislado "absolutamente nada" a ese respecto es un "fracaso", por parte de un Gobierno central que "no planifica, ni impulsa ni coordina".