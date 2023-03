Medio centenar de los refugiados ucranianos que han llegado a Córdoba han encontrado trabajo

La provincia de Córdoba cuenta con un total de 426 personas ucranianas refugiadas empadronadas tras el estallido de la guerra en su país por la invasión de Rusia. De ellas, entre las que la mayoría son mujeres y menores, casi medio centenar han encontrado trabajo y se encuentran dadas de alta laboral en la Seguridad Social.

Esas más de cuatrocientas personas llegaron desde Ucrania entre marzo y diciembre de 2022, en distintas fases de acogida a refugiados que viajaron desde su país para huir de la guerra. Hasta ahora, solo 48 de esas personas han encontrado trabajo y están dados de alta en la Seguridad Social.

En el conjunto de Andalucía se contabilizan un total de 1.832 refugiados ucranianos dados de alta laboral en la Seguridad Social, según los datos aportador por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, durante la reunión en Málaga de la Comisión Interadministrativa para la recepción y acogida de ciudadanos ucranianos.

Málaga es la provincia que mayor número de personas ucranianas en activo -1.106- desde que hace algo más de un año se iniciara la guerra en Ucrania. Por provincias, tras Málaga se sitúa Sevilla, con 184 en alta laboral; Almería, 165; Granada, 119; Huelva, 90; Cádiz, 73; Córdoba, 48 y, por último, Jaén, que presenta actualmente 47 ciudadanos ucranianos en activo. En total, Andalucía contabiliza 8.546 refugiados ucranianos afiliados a la Seguridad Social.

En el marco de la comisión, el delegado ha informado de que, por segmentos de actividad, un 17% están dedicadas a la información y comunicación, seguido de un 16% a la hostelería y otro porcentaje similar a la construcción, mientras que la Agricultura concentra un 7% de las personas protegidas y en alta. Además, 12.118 personas ucranianas disponen de tarjeta sanitaria, el 65% son mujeres.

Málaga también es la provincia andaluza que mayor número de protecciones temporales ha tramitado desde que el Gobierno de España iniciara el proceso de acogida de ciudadanos que huía de las consecuencias de la invasión rusa.

“En Andalucía son ya 24.103 las órdenes de protección temporal que se han gestionado, de las que el 60% se han obtenido a través de las oficinas de extranjería y del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) localizado en Málaga, más de 14.460”, ha destacado Fernández.

Asimismo, ha valorado que “cómo desde un primer momento el Gobierno de España ha activado una respuesta humanitaria completa para todos los refugiados ucranianos que llegaban y continúan llegando a nuestro país, desde la asistencia de emergencia hasta la acogida en familias, la escolarización o la incorporación a un mercado laboral adecuado”.

Además, ha subrayado que “se está atendiendo en unas condiciones absolutamente óptimas y se está dando la respuesta a todas las necesidades que se plantean”.

En total, ha subrayado, “son 9,7 millones los distribuidos por el Gobierno en Andalucía, a través de la Junta de Andalucía, para afrontar gastos sociales extraordinarios de la comunidad (3,5 millones de euros) y, por otro lado, ayudar a las 2.317 familias ucranianas que residen en 198 municipios andaluces (6,1 millones).

“Estamos ante un claro ejemplo de cómo la cogobernanza y la adecuada colaboración entre administraciones hace posible atender a personas que se encuentran en una situación de emergencia sin dar pie al debate político”, ha señalado y ha reiterado la “sintonía, cooperación y colaboración que está permitiendo que prestemos el mejor servicio posible para cubrir las necesidades de estas personas que tuvieron que dejar su país como consecuencia del conflicto”.

De igual modo, ha indicado que dentro del colectivo joven, 3.390 personas ucranianas se han matriculado en estudios no universitarios, siendo en su mayoría estudiantes de Educación Prima (1.637), 1011 alumnos de la Eso y FP Básica y 598 estudiantes de Infantil.

Desde marzo hasta diciembre se han empadronado en Andalucía 9.776 personas proveniente de Ucrania, de los que 5.407 se localizan en la provincia malagueña, 1.014 en Almería, 847 en Cádiz, 837 en Sevilla, 713 en Granada, 426 en Córdoba, 332 empadronados en Huelva y 200 en Jaén.

