Las Marchas de la Dignidad convocan una protesta contra la precariedad y la pobreza en Córdoba

Las Marchas de la Dignidad de Córdoba han convocado para este sábado día 11 de noviembre, a las 18:00, una manifestación desde la Puerta de Gallegos hasta la puerta del Ayuntamiento de la capital, para protestar contra la precariedad y la pobreza en la que están muchas familias de la ciudad.

Los participantes en la protesta recorrerán las calles Concepción, Gondomar, Tendillas y Claudio Marcelo, haciendo una parada teatralizada en el templete del Bulevar del Gran Capitán y otra en el propio Ayuntamiento. El motivo de esta manifestación es la situación de pobreza en general y la energética en particular en estas fechas, que sufre Córdoba, que alberga cinco de los quince barrios más pobres del estado, recuerdan en un comunicado.

Bajo el lema “Y tú, ¿te resignas?¿o protestas?”, las Marchas de la Dignidad convocan a la población a mostrar su repulsa a la precariedad que se extiende cada vez a más población y con mayor intensidad, sin que se pongan medidas firmes para evitarlo, mientras que los grandes capitales siguen multiplicando sus beneficios a costa de aumentar la presión sobre los precios de la luz, carburantes y, por ende, a los productos y bienes básicos, que trasladan la subida de sus costes de producción a las personas consumidoras.

Así -dicen-, "estamos a pocos días de que se firme una nueva reforma laboral sin que, por lo que conocemos, se vaya a derogar una de las cuestiones, sino la principal, más importantes de la reforma de Rajoy dos meses después de llegar al poder el 2011: el abaratamiento del despido".

Por otro lado, señalan que el precio de la electricidad y de los carburantes baten récords a diario sin que el gobierno ni la oposición tengan en mente aplicar la única medida, contemplada en la sacrosanta Constitución Española de 1978, que abarataría los precios: la nacionalización de una empresa eléctrica o la creación de una nueva. Una vez más, los partidos políticos, cuando no sirven directamente los intereses de los accionistas de estas empresas, algunos de ellos exministros, exministras e incluso expresidentes del gobierno, ceden a sus presiones cuando intentan poner un mínimo coto a sus desmanes que causan tanta pobreza en la población en general.

En el mismo sentido se comportan situaciones como la de los precios de los bienes básicos de consumo, que ven repercutida la subida de electricidad y carburantes. Sin embargo, lo que no sube son los salarios o las pensiones, sobre todo las mínimas y las que reciben las mujeres. Pagamos precios “europeos” con salarios y prestaciones tercermundistas, sin que los partidos políticos en general y el gobierno estatal en particular hagan más que poner débiles “parches” que no llegan a notar prácticamente las clases trabajadoras y populares.

Por todos estos motivos, "con una manta y una vela, recorreremos mañana sábado el trayecto antes mencionado, convencidos y convencidas de que no queda otra que recuperar el espíritu de lucha de 2011, en la vía de crear un contrapoder popular fuerte que se oponga a los lobbies capitalistas que imponen sus obscenos beneficios sobre servicios y productos básicos para la población", concluyen.