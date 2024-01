Una madre denuncia que la desahucian con cuatro hijos a su cargo y sin ingresos fijos

María José Carmona y sus cuatro hijos -de dos, ocho, nueve y 11 años- tendrán que abandonar el 8 de febrero la casa donde viven desde hace años en La Carlota. En estos momentos, su desahucio, ordenado por un juez tras acreditarse el impago del alquiler, tendrá lugar sin que María José tenga otra casa donde entrar.

La mujer cuenta a este periódico entre lágrimas la situación que está viviendo, con el contador en marcha y sin un recurso social y habitacional a su alcance, más allá de la posibilidad de entrar a vivir en casa de su madre, que tiene 79 años. En casa de su madre ya viven su hermana, que tiene discapacidad reconocida, y su hermano. Por lo tanto, según señala, ahora mismo su única opción es una vivienda sin una habitación disponible para ella y sus cuatro hijos.

El juez del Juzgado de Instrucción Número 1 de Posadas ha llevado el caso que ha acabado en desahucio. Todo parte de la denuncia del propietario del piso donde vive la familia, que le reclama a María José la cantidad de 4.400 euros en concepto de alquiler atrasado. Ella reconoce que dejó de pagar, si bien no está de acuerdo con las cantidades reclamadas. En cualquier caso, el juicio tuvo lugar el 21 de junio de 2023, cuando se fijó el lanzamiento para el 8 de febrero de 2024 a las 10:30, instando a la familia a retirar sus enseres de la vivienda.

Una ayuda por hijo como único ingreso

La madre, de 32 años, se quedó en paro durante la pandemia, explica a Cordópolis. Entonces vivía con su ahora expareja, que también estaba entonces en paro, en un piso ubicado en La Carlota. Aquellos impagos acabaron en una demanda y ésta, en un desahucio. El problema, según detalla la madre, es que no encuentra un sitio donde vivir con sus hijos.

Todo ello, además, en una situación económica precaria. En su caso, asegura que sólo cobra unos 280 euros del complemento a la infancia que otorga el Gobierno a quienes han sido perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ella afirma que no cobra, extremo que el Ayuntamiento corrobora. Su expareja, por su parte, le pasa manutención y está dispuesto a alquilar una vivienda, si bien el problema que tienen es que nadie en la localidad, hasta el momento, les arrienda un piso debido a la situación económica en la que están.

Siempre según María José, la barrera está en que su expareja y padre de sus cuatro hijos tiene deudas atrasadas y aparece en una lista de impagos, de modo que, a la hora de alquilar el piso a su nombre, nadie hasta el momento ha querido hacerle el contrato de alquiler. Y con ella ocurre lo mismo, dado que carece de ingresos fijos.

La madre de estos cuatro menores apunta que, aunque ha recibido ayuda del Ayuntamiento de La Carlota, desde los Servicios Sociales le han indicado que no cuentan en estos momentos con un recurso asistencial y habitacional donde ubicarlos, de modo que su temor es que el día 8 de febrero se queden en la calle si nadie se aviene a hacerle un contrato de alquiler a su expareja. “Yo sólo pido que alguien me eche una mano y que el día 8 no me quede en la calle con mis hijos”, suplica la joven, mientras ve cómo el tiempo empieza a correr en su contra.

Por su parte, desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Carlota han indicado a este periódico que se ha ayudado a María José y su familia a lo largo de todo el proceso, tanto en gestiones administrativas como en temas de alimentación, si bien no pueden ofrecerle ahora ningún recurso habitacional, dado que el consistorio no dispone de ellos.

Además, han indicado que, una vez reciba el IMV -que el Ayuntamiento le ha ayudado a gestionar- y se solucione su litigio por la separación y se establezca la pensión, María José tendrá ingresos suficientes para alquilar una vivienda.