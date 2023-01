Los Leopard de Cerro Muriano, los tanques que más rápido podría enviar España a Ucrania

La base militar Guzmán El Bueno de Cerro Muriano en Córdoba posee una de las unidades acorazadas más importantes del Ejército Español. En las cocheras de Cerro Muriano se guardan los tanques más modernos de toda Europa, los famosos Leopard 2E. Son los carros de combate de tecnología alemana pero fabricados en España que, entre otras hazañas, lograron el primer puesto en un campeonato internacional de tiro organizado por la OTAN en Letonia.

España se ha comprometido, junto a otros países europeos, en enviar a Ucrania tanques en su guerra contra Rusia. El Ministerio de Defensa estudia varios escenarios para que los carros de combate lleguen lo antes posible a Ucrania. La opción más rápida pasa por enviar los Leopard que actualmente están en servicio en Cerro Muriano, en Botoa (Badajoz) y en El Goloso (Madrid). En principio, se baraja la posibilidad de cuatro tanques por base militar, 12 en total.

España es uno de los países europeos con más tanques Leopard, que son los que ha solicitado Ucrania. De fabricación alemana, España compró una partida importante de tanques Leopard a Alemania a finales de los años noventa de segunda mano. La mayor parte de ellos están almacenados en Zaragoza y tan solo habría 20 disponibles, aunque habría que actuar sobre ellos. En verano, la opción preferida por el Gobierno era rehabilitar estos tanques y enviarlos a Ucrania. Ahora, con la ofensiva rusa en marcha y con grandes batallas en el Donbass, los ucranianos han reclamado carros de combate a la mayor urgencia posible.

También se barajó la posibilidad de enviar la antigua flota de tanques Leopard de Ceuta y Melilla, algo que significaría dejar desguarnecida la frontera. Por lo que finalmente el Ejecutivo parece inclinarse por reparar los Leopard antiguos de Zaragoza y enviarlos en un par de meses al frente, o movilizar ya los que hay disponibles en lugares como Cerro Muriano.

De hecho, España ha ofrecido la base de Cerro Muriano para la formación de militares ucranianos en el manejo de este tipo de tanques. Ucrania, independizada de la Unión Soviética en 1991, opera mucho armamento igual o similar al de Rusia. Esto hace que sus militares no cuenten con formación para el manejo de medios occidentales en el actual combate contra las fuerzas de Vladimir Putin. Cerro Muriano es una de las bases más familiarizadas con el uso de estos carros de combate, que se han adiestrado en el campo de tiro de Sierra Morena, aunque no en las condiciones de nieve que actualmente se dan en Ucrania.

España, según avanzó este miércoles El País, está estudiando ya de qué manera se sumará a este nuevo esfuerzo bélico que supone un peldaño más en la implicación de la UE en la guerra. Fuentes de Moncloa consultadas por elDiario.es aseguraron que España, como hasta ahora, hará lo que haga Europa. La confirmación ha llegado a lo largo de la mañana por boca de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En declaraciones a la agencia EFE, Robles ha explicado que el Gobierno estaba a la espera de que Alemania expresara oficialmente su voluntad de enviar estos tanques a Ucrania. Tras presidir la reunión del Comité de Dirección de Defensa con la asistencia de los jefes de Estado Mayor, la ministra ha afirmado que “España está dispuesta desde esa coordinación a tratar con nuestros aliados todo lo que sea necesario y que haga referencia al envío de Leopard y al entrenamiento y ayudar también a su sostenimiento y mantenimiento”.

En esa misma línea había intervenido previamente el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reiterado que la obligación de nuestro país es “estar donde está Alemania, donde está Francia o donde está Estados Unidos, que es ayudando a Ucrania”, pero no ha querido confirmar oficialmente la decisión de enviar tanques de combate a Ucrania. “Lo que España va a hacer es tomar decisiones de la mano de sus socios de la OTAN y de la UE, las decisiones que tomamos respecto a Ucrania son siempre en ese contexto”, ha puntualizado.

A partir de ahora, lo previsto es que el Gobierno trabaje de la mano con el grupo de coordinación creado por los aliados para determinar cuáles son las necesidades y, dentro de ellas, cuáles son las capacidades de España para poder realizar envíos. La ministra Robles ha admitido que la inmensa mayoría de Leopard que tiene España y que podrían ser entregados a Ucrania y ha explicado además que nuestro país dispone de otros tanques de este modelo que se encuentran en “un estado lamentable” y que, por tanto, no podrían ser enviados.

