Laura, Helena y Bea, las tres alumnas de Córdoba becadas por la Fundación Amancio Ortega para estudiar en América

Se llaman Laura, Helena y Beatriz. Las tres son alumnas de centros educativos de Córdoba -IES Blas Infante, IES Medina Azahara y Colegio Virgen del Carmen, respectivamente- y el año que viene lo serán de institutos de EEUU. Han conseguido pasar un proceso durísimo de selección pero al final se han convertido en tres de los 400 estudiantes seleccionados por la Fundación Amancio Ortega para estudiar el año que viene en América.

Comparten su pasión por el inglés y por viajar. Eso fue lo que les movió a rellenar el formulario de estas becas, que surgieron en 2010. Desde entonces, han participado más de 4.700 estudiantes, integrándose en la cultura del país de destino y perfeccionando su dominio del inglés. Para favorecer una inmersión completa, Laura, Helena y Beatriz convivirán con una familia anfitriona y acudirán a centros educativos locales, viviendo así una experiencia inolvidable en la que adquirirán nuevos conocimientos y desarrollarán sus habilidades personales y académicas.

Para Helena y Laura, ésta no será la primera vez que tengan una experiencia de inmersión lingüística, aunque reconocen que nada comparado con lo que vivirán. En el caso de Helena, dado que su instituto tiene acreditación Erasmus, ha viajado a Hungría en dos ocasiones y a Francia. Además, el próximo mes de junio, estará durante una semana en Alemania. Laura, por su parte, ha estado en el país germano y en Francia, practicando Inglés y Francés, respectivamente.

Hasta llegar a hoy, estas tres chicas han pasado por un proceso de selección que comenzó el pasado mes de septiembre, con el envío del formulado y de documentación relativa a la renta de los padres y datos académicos. Tras ello, la Fundación seleccionó a 10.000 personas de toda España. Después, tuvieron que realizar un examen escrito de Inglés; una prueba “muy dura”, recuerda Helena, “ya que duró unas cinco horas, sin pausa ni descanso”. Ella tiene un nivel C1 de este idioma y pensaba que “iba a ser más fácil, pero lo que lo hizo realmente difícil fue que no levantabas cabeza durante ese tiempo”.

Tras esta prueba de fuego vino el examen oral, que fue online, y un test de personalidad. El corte de seleccionados ya se redujo considerablemente a 800 candidatos. La tercera y última fase consistió en una entrevista personal, un vídeo de presentación y una carta de recomendación. Una vez superadas todas estas pruebas, la Fundación comunicó a Laura, Helena y Beatriz que eran tres de las 400 becadas de toda España. Helena rememora el momento en que lo supo y aún hoy se le ponen “los pelos de punta”. “En mi instituto están prohibidos los móviles, pero sabía que el listado salía a las 13:00. Entonces, como mi tutor sabía que estaba en el proceso de selección, me dijo que me trajera las claves y lo miraríamos”. Así que, hecha un flan y con el apoyo de todos sus compañeros, fueron mirando si su nombre estaba en la lista. Fue precisamente una de sus primas, con las que comparte clase, la que vio su nombre. “Pegué un grito y toda mi clase comenzó a abrazarme. Sentía tanta ilusión y felicidad que bajé a ver a los profesores que sabían que estaba en el proceso de selección”, cuenta Helena, que reconoce que llevaba “mucho tiempo deseando poder vivir” lo que experimentará a partir del próximo mes de septiembre.

En el caso de Laura, tampoco fue ella la que se enteró primero, sino su mejor amiga, Azahara. “La tenía al lado en clase y me abrazó. Como mis compañeros vieron mi reacción, empezaron a hacer preguntas sobre la beca, pero yo estaba en shock porque no me lo podía creer”, cuenta a Cordópolis. Esta joven estudia en el IES Blas Infante en la modalidad de plurilingüe. Por su parte, Bea también tuvo que pedir permiso a su profesor para poder sacar el móvil. Ninguna de ellas podía esperarse a salir del instituto para saber los nombres de los seleccionados. “Entré en la página de las becas y busqué mi nombre en la lista. Al verlo, le pedí a mis amigas que lo leyeran otra vez porque no me lo creía. Mis amigas estaban súper emocionadas. Me había convencido a mí misma de que no iba a ser una de las seleccionadas, para estar preparada y no tomármelo tan mal. Así que, tardé un rato en reaccionar”, explica con detalle a este medio y asegura que, al instante, llamó a sus padres y a sus abuelos “para darles la noticia”.

Y, ¿qué esperan ellas de esta experiencia? “Ser más independiente, crecer como persona, adquirir nuevos conocimientos y habilidades, conocer a muchas personas y entender la cultura americana”. Pese a estos sueños y las experiencias que vivirán, cuando las tres decidieron participar en esta beca sabían que durante un año no volverían a España. Con el objetivo de facilitar su inmersión completa en el país de destino, los estudiantes no están autorizados a regresar a España durante el curso, incluso coincidiendo con sus vacaciones escolares, y exceptuando causas de fuerza mayor. Igualmente, las visitas de familiares no están permitidas y solo podrán producirse de manera excepcional, por motivos justificados, y siempre con la aprobación previa de la organización del programa.

Así que, las tres coinciden en que “la familia y los amigos” serán lo que más echen de menos, por lo que ahora les toca empaparse del apoyo y del cariño que están recibiendo de su alrededor por haber sido, desde ya, tres alumnas brillantes.