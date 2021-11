La Junta localiza las placas de fibrocemento en Los Villares denunciadas por los ecologistas

La Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible ha informado de que agentes de Medio Ambiente se han personado en la mañana de este mismo jueves en las proximidades de la torre de vigilancia de Los Villares y han comprobado la existencia de restos de placas de fibrocemento, algo que ha denunciado Ecologistas en Acción. Igualmente, han descartado que estas placas formaran parte de la estructura del tejado de la torre de vigilancia y es probable que pertenecieran a algún cobertizo para resguardar el vehículo de algunos de los vigilantes. Se estima que puede referirse a una estructura de finales de los años noventa, según ha informado el gobierno andaluz.

Desde la Delegación Territorial ya se ha contactado con empresas gestoras de residuos peligrosos para que realicen la retirada en el menor tiempo posible, sostienen las fuentes.

Desde la Junta también detallan que "agradecemos el trabajo de las organizaciones y asociaciones defensoras del medio ambiente por el aviso. Son intervenciones no nuevas porque, en anteriores ocasiones, esta Delegación Territorial ha actuado retirando fibrocemento con amianto en vías pecuarias".

