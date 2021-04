La Junta alega ante la negativa del Gobierno al proyecto de mejora del déficit eléctrico en la provincia

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, ha dado a conocer este jueves las alegaciones presentadas ante la negativa del Gobierno de España al proyecto presentado para mejorar el déficit eléctrico que sufre la provincia de Córdoba y más concretamente la zona Norte y Los Pedroches.

En rueda de prensa, Repullo ha explicado que "desde el inicio de la legislatura" su equipo ha trabajado para ofrecer una propuesta de Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para el periodo 2021-2026 ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que pusiera solución a la falta de transporte de energía eléctrica en la provincia. Sin embargo, la propuesta no ha recibido el beneplácito del Ministerio "ante las complicaciones medioambientales que supondría", ha apuntado Repullo, que ha explicado que otra razón esgrimida ha sido que los problemas son "de distribución y no de transporte". Sin embargo, el delegado ha asegurado que "tras conversaciones con Endesa", las dificultades no estarían en la distribución.

La propuesta presentada por la Junta, concerniente a Córdoba, suponía la creación de un nuevo eje estructural en 400 kV que diera servicio al norte de la provincia de Córdoba, conectando el eje de Sevilla con Castilla La Mancha mediante una nueva subestación en Hornachuelos y en Pozoblanco. “Propuesta que ha sido rechazada a pesar de la necesidad existente en esta zona de nuestra provincia para potenciar su desarrollo económico con el fin de evitar la despoblación”. “El Gobierno central no sólo lastra el futuro del Guadiato y Los Pedroches, sino que la inversión en nuestra provincia no alcanza ni el 0,8% del total andaluz”, ha destacado Repullo.

“Tener capacidad eléctrica es fundamental no sólo para atraer nuevas empresas sino para conseguir que las ya asentadas en el territorio no echen el cierre con la consiguiente pérdida de empleo”, ha afirmado el delegado del Gobierno. “Por ello, desde que llegamos al Gobierno de Andalucía trabajamos por presentar al Gobierno central una propuesta real que alcanzaba los 736 millones de euros de inversión en nuestra provincia con el objetivo de dar solución a un problema que en 40 años ni se habían planteado los gobiernos anteriores”.

Según los últimos datos, el ministerio que dirige Teresa Ribera ha aprobado para Córdoba una inversión de cuatro millones de euros de los que el 73% estará destinado a infraestructuras ya incluidas en la planificación anterior y que aún no han sido ejecutadas.

Una vez analizada por parte de la Agencia Andaluza de la Energía la propuesta del Ministerio, la Junta ha presentado varias alegaciones por considerar “totalmente insuficiente la inversión del Gobierno central para el desarrollo de las renovables en la provincia de Córdoba”.

Para el delegado del Gobierno, “el alto potencial de la zona Sevilla-Córdoba y el interés que existe en el desarrollo de nuevos proyectos renovables antes de 2030 hace que no podamos esperar a 2026 para impulsar una conexión de la red de transporte con Castilla-La Mancha. Por ello, proponemos de nuevo la creación de un nuevo eje estructural en 400 kV que dé servicio a la zona norte de Córdoba”.

Un proyecto que la Junta de Andalucía ha adaptado en sus alegaciones ya que el Ministerio tiene previsto incluir en una planificación posterior a 2026 una nueva subestación de 400 kV en el municipio sevillano de Villanueva del Rey conectada con Carmona. “Nos adaptamos, en un ejercicio de responsabilidad, y proponemos que desde Villanueva del Rey (Sevilla) se trace un eje en 400 kV hasta una nueva subestación en Pozoblanco y, desde ésta, se conecte en un eje con Castilla-La Mancha y en otro conecte con Extremadura proporcionado una red de transporte a la zona del Guadiato”.

De esta manera, se pretende reforzar la interconexión entre Sevilla y Córdoba, junto con el futuro eje de interconexión con Extremadura y, además, “permitir aflorar nueva capacidad de evacuación renovable y el desarrollo socioeconómico fundamentalmente en la zona norte de Córdoba, que incluye Puente Nuevo y Valle de los Pedroches, donde en la actualidad no hay posibilidad de evacuar la electricidad generable con su amplio recurso renovable.”.

Además, al facilitar la evacuación de la energía generada en las provincias de Córdoba y Sevilla, se descongestionará la red en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga, facilitando la conexión de nuevos proyectos renovables en estas provincias.

Las alegaciones de la Junta para Córdoba también incluyen la incorporación para evacuación de renovables en todas las nuevas subestaciones, así como en las ampliaciones y renovaciones propuestas por el Ministerio, con el fin de que todas las subestaciones estén preparadas técnicamente para la conexión de nuevos proyectos renovables en el caso de que la capacidad de la zona lo permita.