La Junta administrará las vacunas a los niños en los centros de salud

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha decidido administrar las vacunas contra el coronavirus Covid-19 a los 625.000 menores andaluces de la franja entre 5 y 11 años de edad "de forma preferente" en los centros de salud en horario de mañana y tarde, sábados incluidos, para facilitar que puedan acudir acompañados de sus padres, que deberán aportar una autorización si no acuden con ellos.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha avanzado que su departamento prevé recibir a partir del 12 de diciembre 260.000 dosis de Pfizer para vacunación infantil y ha garantizado que empezarán a administrarse "en cuanto lleguen las primeras vacunas".

Aguirre ha detallado que la Consejería de Salud ya tiene "todo preparado" para poder administrar la vacuna a los menores de 5 a 11 años con un dispositivo que integrará todo el personal que actualmente está encargado de la campaña de la vacuna de la gripe, que concluye a mediados de diciembre.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!