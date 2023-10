Un joven cordobés se hace viral en redes tras rescatar la cabeza de San Rafael

“Le he echado una fotito. A ver si salgo en el Cordópolis. Hacedme una fotito entregándola porque yo quiero salir en el Cordópolis”. Dicho y hecho. La borrasca Bernard dejaba muchos daños materiales en la ciudad de Córdoba y, entre ellos, en la zona del Alpargate donde la caída de un árbol destrozó el triunfo de San Rafael, lo que ha provocado que el Ayuntamiento, horas después, esté estudiando si se puede restaurar, aunque se desconocía la localización de la cabeza de la estatua. Sin embargo, un joven cordobés y lector de este periódico realizó un gesto memorable, saliendo de su propia casa para evitar que este icono cordobés se perdiese.

Javier Ayala es un restaurador y se dedica a manipular cosas históricas, así como restaurar todo tipo de azulejos. Tras ver como el aire hacía que un árbol destrozase el triunfo de San Rafael que estaba ubicado en el Alpargate, salió con una moto en dirección a la zona. “Lo primero que hice fue ir a por la cabeza, porque entiendo del tema y se la iban a llevar. La guardé y lo primero que hice fue llamar a la policía para dársela. Yo me dedico a hacer cosas históricas y de restauración. He cogido la cabeza y le he echado algunas fotillos con mis azulejos. Pero la noticia no es esta, y es que la cabeza no era de verdad, es de escayola y se ha visto una vez se ha caído”, ha recalcado en declaraciones a este periódico.

El resto, es historia. Su hazaña fue comentada por audio a unos amigos que compartieron estos hechos al influencer Rafalcor. A pesar de que en primera instancia parece que se llamaba Álex de la Torre, el autor original es un Javier Ayala que quería “salir en el Cordópolis”, aunque su intención inicial era siempre preservar el patrimonio de Córdoba, siendo fiel a su profesión. Su objetivo no era estar en el foco, pero sí que se reconociera este acto en medio de una borrasca Bernard que ha azotado con dureza al territorio cordobés.