Joan Roca: “Lo que está pasando en Córdoba es una revolución gastronómica”

El prestigioso chef Joan Roca, del laureado restaurante El Celler de Can Roca, ha sido la estrella invitada como miembro del jurado a la novena edición del Córdoba Califato Gourmet y ha destacado el momento actual que vive la cocina cordobesa, de la mano de cocineros como Paco Morales o Kisko García, ambos con Estrellas Michelin. Roca ha aplaudido eventos como Califato Gourmet que “ayudan a difundir lo que está pasando, y lo que está pasando en Córdoba es una revolución gastronómica”, ha asegurado.

Joan Roca ha centrado las miradas en un acto en el que ha estado acompañado por los cocineros cordobeses Paco Morales, Kisko García, Celia Jiménez y el campeón del mundo de panadería, José Roldán, de quienes ha ensalzado su trabajo y ser punta de lanza de la gastronomía cordobesa, más allá de nuestras fronteras.

En ese sentido, ha aplaudido la labor de Paco Morales, “como bandera” que, a su vez, “arrastra a otros muchos profesionales comprometidos” con la cocina en Córdoba. Profesionales como los que mostraron sus mejores tapas en Califato in the Street, con creaciones donde “había mucha inteligencia, mucho compromiso y mucho saber hacer en la gastronomía de Córdoba”.

Roca, que ha agradecido “el cariño de todo el mundo” durante los tres días que ha estado en Córdoba para este evento, ha puesto el foco en “un dato objetivo: aquí se come muy bien”. “Córdoba me fascina”, ha añadido para valorar a “una ciudad maravillosa”.

Sobre Córdoba Califato Gourmet ha dejado claro su apuesta por este tipo de eventos -“ojalá hubiera más iniciativas así en otras ciudades”-, y se ha comprometido públicamente “a ser un embajador” de esta cita gastronómica que ya cumple nueve años en la ciudad.

Mientras, el resto de cocineros han destacado el referente que Joan Roca es en sus carreras y sobre el evento, cómo “Califato Gourmet se va haciendo adulto, cada día con más identidad” -en palabras de Kisko García, mientras que Celia Jiménez ha puesto el foco en que cada vez son más los establecimientos que se vuelcan con este evento “con un alto nivel en sus elaboraciones”. Por su parte, José Roldán ha querido aplaudir el trabajo de organización del Califato Gourmet, “durante todo un año, que luego fragua en dos días”.

Para Paco Morales, tener a Joan Roca en Córdoba estos días ha sido motivo para agradecerle también su labor, junto a la de la familia Roca, como “referencia de sostenibilidad y humanismo, que nos transmiten a la industria de la gastronomía”.

La organización del evento gastronómico ha dado a conocer las seis tapas que han merecido ser seleccionadas por parte del público y por parte del jurado en esta edición.

Por parte del público, se han otorgado las distinciones a Verde&Carbón La Siesta Grill por su tapa Croisant de pollo a la mantequilla indú; a Okapi por sus Migas marineras con atún y gambas; y a La Cuarta Luna Gastrobar por su Roll rabit con parmentier de trufa sobre base de torta de manteca.

Mientras, el jurado ha dado como ganadoras a las tapas de The Club, que presentó Croqueta líquida de cerdo deshilachado y mayonesa de ostras; a Sojo Fusion por su Tartar de atún con ajoblanco de fino Eléctrico; y a La Cazuela de la Espartería con sus Albóndigas de Cádiz.

Los chefs, cocineros de restaurantes participantes y miembros de la organización de Córdoba Califato Gourmet han participado en el minuto de silencio convocado a las 12:00 a las puertas del Ayuntamiento por la muerte del joven Álvaro Prieto, tras decretarse luto oficial en la ciudad. Por este motivo, ninguna autoridad ha estado presente en el evento con los chefs.

