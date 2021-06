Jesús Aguirre recuerda que el Comité de Expertos de Andalucía no ve conveniente relajar el uso de la mascarilla

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha vuelto a mostrar sus reservas contra el anuncio del Gobierno de que, a partir del 26 de junio, la mascarilla dejará de ser obligatoria, y ha puesto en duda el criterio tomado para esta medida.

"Nuestro Comité de Expertos es el que nos dijo que no era conveniente en Andalucía relajar el uso de la mascarilla", ha afirmado este lunes el titular de Salud de la Junta, que ha reconocido que, atendiendo a esta premisa, desde el Gobierno Andaluz se aboga por mantener la mascarilla.

De hecho, preguntado por ello, Aguirre ha mantenido que en Andalucía acatarán la decisión del Gobierno "si es obligatorio", pero seguirán recomendando "de forma vehemente" el uso de la mascarilla. "La relajación de hábitos saludables, como es quitar la mascarilla para evitar contagios, no lo vemos positivo", ha defendido, al tiempo que ponía como ejemplo los casos de Israel, donde "la quitaron y ahora la están poniendo de nuevo" o Reino Unido.

En cualquier caso, ha afirmado que la Junta está intentando adelantar la segunda dosis al grupo de población de 65 a 69 años, de forma preventiva, para evitar que los contagios puedan provocar situaciones de riesgo entre este grupo, y también para evitar la propagación de la cepa Delta, que, según el consejero, en Andalucía solo se limita "a cinco casos".

Y es que, según Aguirre, las dos mejores armas contra la Covid son las vacunas y la mascarilla. Y en esta tarea, el objetivo del Gobierno Andaluz, ha dicho, es llegar a final de junio con el 70% de los andaluces de más de 16 años "en primovacunación". "Si a ese 70% se suman los que han pasado la infección de forma natural, podemos llegar a un 72%, pero no hay que relajarse, porque yo me relajaré cuando lleguemos al 75% de inmunización y siempre que no haya ninguna cepa nueva", ha afirmado al respecto.

Malos datos en Córdoba que no afectan a la presión asistencial

El consejero de Salud también se ha referido a la situación de la pandemia en Córdoba, que tiene la incidencia acumulada más alta de la comunidad autónoma, y ha apuntado al grupo de 15 a 29 años. Esto explica, según Aguirre, el hecho de que esta alta incidencia "no tenga impacto en la presión asistencial".

De hecho, ha asegurado que, en comparación con el lunes pasado, la presión en los hospitales de Córdoba "ha bajado más de un 15%". "Eso es un buen dato, pero el negativo es la incidencia acumulada", ha rematado Aguirre, que espera que ésta vaya bajando hasta llegar "a un nivel de relativa tranquilidad, de 150 casos" por 100.000 habitantes en dos semanas.

Para ello, su último mensaje ha sido dirigido a los jóvenes, a quiénes les ha pedido que se conciencien de que el virus está activo y a los que les ha recordado que todos los ciudadanos tieien "que tomar parte para evitar que el virus se disemine".