Investigadores e historiadores reclaman que se lleven a cabo ya las exhumaciones de represaliados en Córdoba

Una treintena de investigadores e historiadores expertos en memoria histórica han emitido un comunicado en el que reclaman que se llevan a cabo ya las exhumaciones de los restos de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo que yacen en las fosas de los cementerios de Córdoba.

En un comunicado al que ha tenido acceso este periódico, los investigadores señalan “la inaplazable necesidad, como primer y elemental imperativo de justicia y reparación, de acometer las exhumaciones de los represaliados en todos los municipios de la provincia. En este punto y dadas las particulares circunstancias que concurren en el caso, ponemos el acento en las exhumaciones de los 4.000 represaliados enterrados en los cementerios de la capital, ya que la licitación de los trabajos de exhumación viene sufriendo incomprensibles demoras a pesar de que los fondos económicos comprometidos hace más de dos años por las cuatro administraciones (Estado central, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento) están disponibles”.

Los firmantes del manifiesto participaron el pasado 26 de noviembre, en el marco de las actividades de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba y con el patrocinio de la Delegación de Memoria Democrática de la Diputación Provincial, en el I Encuentro de investigadores sobre las políticas represivas durante la Guerra Civil y el primer franquismo en la provincia de Córdoba.

Dicho encuentro es el primero de este tipo en Córdoba y reunió a una treintena de investigadores y estudiosos de varios pueblos de la provincia y de la capital, con una conferencia inaugural a cargo de Francisco Moreno Gómez, cuyos estudios desde principios de los años 80 abrieron esta línea de investigación en la provincia.

Entre el intercambio de opiniones e información, además de plantear diversas propuestas e iniciativas de trabajo conjunto a medio plazo, los especialistas en memoria histórica, expertos en la Guerra Civil y el franquismo en Córdoba, han mostrado su “compromiso como historiadores e investigadores con los principios de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y deber de memoria que constituyen los fundamentos de las políticas memoriales de Naciones Unidas y del movimiento memorialista en España”.

Y, junto a ello, señalan “el derecho de la sociedad a conocer estos episodios de nuestro pasado a través de una investigación rigurosa requiere que las diferentes administraciones garanticen y provean los medios para un adecuado acceso a las fuentes y a los archivos y para el cuidado y la preservación del patrimonio documental”.

Los firmantes de este manifiesto son Acosta Ramírez, Francisco; Barragán Moriana, Antonio; Bedmar, Arcángel; Cañasveras Garrido, Francisco; Casado Bono, Joaquín; Casas Sánchez, José Luis; Cuadros Callava, Jesús; Durán Alcalá, Francisco; Espejo Ruz, José; García Parody, Manuel; Gómez, Antonio; González Sojo, Alberto; Igeño, Diego; Jiménez Aguilera, Carmen; León Lillo, Antonio; López Mohedano, Jerónimo; Luque Moreno, José Francisco; Martínez Castro, Antonio; Merino Cañasveras, Francisco; Moreno Gómez, Francisco; Navarro López, Francisco; Osuna Luque, Rafael; Pericet Caro, Adrián; Romero Ruiz, Jesús María; Ruiz Barrientos, Carmen; Vacas Dueñas, Manuel; Villatoro Sánchez, Francisco; más una firma más.

