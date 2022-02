La incidencia de la pandemia sigue a la baja en un día con 73 hospitalizados y 3 muertes más

La incidencia de la pandemia de la Covid19 en la provincia de Córdoba sigue a la baja, situándose la tasa provincial en 840 casos positivos por 100.000 habitantes, según los datos de la Consejería de Salud y Familias difundidos este miércoles.

Por distritos sanitarios, en la capital la incidencia se sitúa en 1.080 casos por 100.000 habitantes, en el distrito Guadalquivir en 919 casos, en el distrito Norte es de 710 casos y en el Sur se queda en 539 casos, siguiendo la tendencia a la baja en toda la provincia.

En la última jornada, Salud ha notificado un total de 314 nuevos casos positivos en la provincia de Córdoba, además de 73 hospitalizados más sumados en la estadística en el último día y un ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Junto a ello, se han contabilizado tres fallecimientos más a causa del coronavirus en las últimas 24 horas.

Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, un total de 131.748 cordobeses se han contagiado de la Covid, de los que 6.542 han tenido que ingresar en algún hospital de la provincia, 753 de ellos en la UCI. El coronavirus se ha llevado hasta el momento la vida de 1.246 cordobeses.

En el lado positivo, Salud ha notificado que en el último día han superado la enfermedad 775 cordobeses, con lo que desde el inicio de la pandemia se han curado de coronavirus un total de 106.611 personas en la provincia de Córdoba.

Andalucía registra este miércoles 9 de febrero un total de 2.272 positivos de Covid-19 en 24 horas, 185 menos que los contabilizados la víspera, al tiempo que notifica 34 fallecidos, lo que supone la mitad que los contabilizados este martes.

Según los datos consultados por Europa Press del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) sobre el avance diario de la enfermedad, la incidencia a 14 días se sitúa en 592,9 casos por cada 100.000 habitantes, con lo que cae 69,9 puntos respecto a este martes y supone la menor tasa desde el pasado 23 de diciembre cuando alcanzó los 572,9 puntos.

Los 2.272 contagios de este miércoles se registran tras los 2.457 de este martes, los 4.394 del lunes (48 horas), los 4.818 del sábado, los 5.136 del viernes, los 5.472 del jueves y los 5.831 del miércoles pasado.

Por provincias, Málaga es la que más contagios registra con 399, seguida de Sevilla con 367, Almería con 356, Córdoba con 314, Jaén con 246, Huelva con 242, Granada con 195 y Cádiz con 153.

Con respecto a los 34 fallecidos, se han contabilizado nueve en Jaén, ocho en Sevilla, cinco en Málaga, cuatro en Almería, tres en Córdoba, dos en Cádiz y Granada, respectivamente, y uno en Huelva.

