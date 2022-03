La huelga del transporte deja sin fruta y verduras al Banco de Alimentos

La huelga que mantienen desde hace diez días los trabajadores autónomos y pymes del sector del transporte ha provocado que no haya llegado -ni la pasada semana ni esta- el cargamento de frutas y verduras previsto al Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba.

Los tráilers de frutas, verduras y hortalizas que habitualmente entran los martes y miércoles en las instalaciones del Banco de Alimentos con 30.000 kilos semanales no llegaron la pasada semana y, los de esta, fueron también cancelados, según ha confirmado este martes a Cordópolis el presidente de esta entidad, Carlos Eslava.

Así pues, el Banco de Alimentos de Córdoba ha dejado de ingresar unos 60.000 kilos de frutas y verduras ya a causa de la huelga del transporte, por lo que estos productos no han podido ser repartidos entre las entidades que trabajan con el banco y que, a su vez, los distribuyen entre las familias necesitadas de la capital y la provincia.

“Ahora mismo no están recibiendo fruta y verdura. Lo único que llega es algo de producto de proximidad, algún palé de alguna entidad cercana”, señala en relación a la entrada de estos productos frescos en estos días.

A la espera de un camión con legumbres

De momento, las frutas y verduras son los únicos que faltan en el Banco de Alimentos de Córdoba, que sigue el resto de su actividad de manera normal. No obstante, tampoco les ha llegado un camión cargado de legumbres que estaba pedido con la vista puesta a su reparto a medio plazo. “No es algo urgente, pero sí lo necesitaremos a más largo plazo”, cuenta Eslava.

En el resto de productos no perecederos, la huelga del transporte aún no ha condicionado la actividad del Banco de Alimentos, que cuenta con stock -de momento-, para el reparto de alimentos que realiza con la colaboración de 229 entidades. “Mientras tengamos productos, no nos está afectando en al entrega a las entidades, a excepción de la fruta y la verdura. Del resto de productos tenemo stock”.

Desde que se instauró la 'recogida virtual' de alimentos por la pandemia en lugar de en los supermercados y grandes superficies de manera presencial, las donaciones se articulan y reciben en función de la necesidad del Banco de Alimentos que, además, con los donativos, compra y encarga los pedidos para que la mercancía llegue hasta sus instalaciones.

Con la huelga, se han visto afectados los camiones de gran tonelaje que les debían haber traído las frutas y verduras, además del pedido de legumbres que aún esperan recibir próximamente.

En 2021, el Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba recogió más de 3,5 millones de kilos de productos, lo que supone unos 175 camiones tráiler, que fueron entregados a 28.498 personas necesitadas de la capital y la provincia.