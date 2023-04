Los hospitales privados atienden ya uno de cada cuatro nacimientos en Córdoba

Los hospitales privados de Córdoba atienden ya uno de cada cuatro nacimientos que se registran en la provincia. Según los datos recopilados por elDiario.es, en 2020, el hospital San Juan de Dios y el centro Quironsalud atendieron un total de 1.454 partos, el 25% del número total que hubo (5.788).

Son datos que parten de una base de datos del Ministerio de Sanidad que remitió las cifras de partos y cesáreas de cada hospital de España entre 2010 y 2020. El análisis no incluye datos de la última década de los dos hospitales privados de Córdoba, ya que uno de ellos (Quironsalud) no estaba operativo entonces y el otro (San Juan de Dios) sólo facilitó datos del último lustro.

A partir del análisis, el Hospital Universitario Reina Sofía atendió 2.630 partos en 2020, un 36,3% menos que una década antes. El centro de referencia cordobés se sitúa dos puntos por encima de la media nacional en lo que respecta a la caída de los nacimientos en sus instalaciones, motivada por el descenso de la natalidad, que se ha notado de forma progresiva en las maternidades.

Así, el Reina Sofía ha pasado de atender 11 partos al día en 2010 a atender 7 nacimientos en 2020, una caída considerable, aunque extensible al resto de centros sanitarios andaluces. También los cordobeses, a nivel provincial, en el hospital de Montilla se atendieron en 2020 un total de 386 partos, un 27,9% menos que en la década anterior, mientras que en el Hospital Valle de Los Pedroches fueron 412, un 26,4% menos, y en el Infanta Margarita de Cabra fueron 906 (un 19,7% menos).

A nivel nacional, prácticamente el 30% de los hospitales, públicos y privados, de nuestro país atiende ya menos de un parto al día. En cambio, en solo en uno de cada siete hospitales se realizan más de cinco partos diarios. En los centros privados, la caída en la atención de nacimientos es aún mayor: casi la mitad, el 45%, atiende menos de un parto al día. En cambio, esta situación solo se da en uno de cada cinco hospitales públicos.

La caída de la natalidad se ha notado de forma progresiva en las maternidades. Mientras que en 2010 casi un centenar de hospitales atendían, de media, más de cinco partos al día, en 2020 no llegaron a 50 los centros que registraron esta actividad asistencial. En total, en 2020, el 94% de los centros realizó menos partos que los que había afrontado en 2010. De los 308 hospitales que tuvieron la maternidad abierta durante toda la década, solo 17 atendieron en 2020 a más mujeres de parto que en 2010.

Los datos parten de una base de datos del Ministerio de Sanidad obtenida en virtud de la Ley de Transparencia, que remitió las cifras de partos y cesáreas de cada hospital de España entre 2010 y 2020, y que elDiario.es publicó en exclusiva. En la información original se habían anonimizando los nombres de los centros, pero elDiario.es cruzó estas cifras con datos publicados en diferentes fuentes para identificar cada hospital hasta tener los datos de 360 centros que engloban el 99,9% de los 4,5 millones de partos realizados en la última década.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!