El Hospital Reina Sofía de Córdoba, líder en tasa de donación y trasplantes en Andalucía

El Hospital Universitario Reina Sofía ha dado a conocer este martes el balance de la actividad de donación y trasplante del complejo cordobés durante 2022 que arroja cifras récord en los programas de trasplante pulmonar y renal, además de un incremento importante en el total de injertos realizados en la mayoría de los programas de órganos y tejidos, logrando ser el hospital más trasplantador de Andalucía. En el apartado de donación, el centro se alza con el liderazgo regional en tasa de donación de órganos (71,4 p.m.p.), también en la tasa de donación de tejidos (97,4 p.m.p.) y en porcentaje de aceptación a la donación (93,2%).

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, la directora gerente del hospital, Valle García, el Coordinador de Trasplantes, José María Dueñas, así como profesionales y la familia de Sara, han estado presentes en esta rueda de prensa.

En su intervención, el delegado del Gobierno ha valorado “que no podemos empezar mejor el año, con unas cifras que avalan la generosidad de la población cordobesa y que arrojan una tasa de donación por encima de la regional y la nacional (48,9 y 46,3 p.m.p respectivamente). Esta entrega de la población hace posible que personas como Sara puedan alcanzar una mejora en su calidad de vida y afrontar una vida plena y disfrutar de una infancia llena de sueños por alcanzar”. En total, a lo largo de 2022 el hospital ha registrado 426 trasplantes de órganos y tejidos (261 de órganos y de 165 tejidos), una cifra muy por encima de la registradas en 2021 cuando se realizaron 327 trasplantes de órganos y tejidos (188 de órganos y 139 de tejidos).

La directora gerente, Valle García, ha expuesto algunos de los principales datos de este balance de 2022 en el que se baten récords en varios programas de trasplante. Antes de entrar en detalle ha explicado que este balance muestra la capacidad de este hospital, de sus profesionales, su entrega y la gran coordinación entre las diferentes categorías profesionales y servicios. “Si no tuviéramos la infraestructura necesaria, si no contáramos con profesionales comprometidos y si no dispusiéramos de la coordinación necesaria con instituciones como la ONT y profesionales no sanitarios, como los taxistas, los forenses o los pilotos, entre otros, no podríamos alcanzar estos datos”.

Por otro lado, ha destacado el “carácter vanguardista e innovador de los diferentes equipos, que ponen encima de la mesa nuevas soluciones para darles a nuestros pacientes en lista de espera más posibilidades. Ejemplo de ello es que hemos potenciado el programa de donante vivo renal; que en el trasplante cardíaco y pulmonar se han optimizado los procesos de valoración de candidatos a trasplante y el proceso de valoración del propio donante pulmonar y, por nombrar otro ejemplo, se ha potenciado, llegando a duplicar, la donación en asistolia”.

Balance 2022: trasplantes

La directora gerente ha dado a conocer el desglose de los datos del balance de 2022 en cuanto a la actividad trasplantadora se refiere. Un año lleno de éxitos y de vida. Así, de los 261 trasplantes registrados en 2022, 10 fueron infantiles. Por órganos, 111 han sido trasplantes renales (11 de donante vivo y 4 de ellos cruzados), 63 hepáticos (6 infantiles y uno de ellos de donante vivo), 23 cardíacos (4 infantiles), 54 de pulmón (27 bipulmonares) y 10 de páncreas.

En todos los programas se ha experimentado un crecimiento importante respecto al anterior, llegando a superar cifras históricas en los programas de pulmón y riñón. Así, la cifra de trasplante renal bate récord y supone un incremento del 42% respecto al 2021. En el injerto pulmonar también se ha producido un nuevo hito al lograr 54 trasplantes una cifra jamás alcanzada hasta ahora y que supone un incremento respecto al 2021 del 17,3%.

En el caso del trasplante hepático se ha experimentado un gran aumento, al superar con creces los 48 trasplantes del 2021 (31,2% más). También sube la cifra de trasplantes cardíacos, pasando de los 14 del 2021 a los 23 del 2022, que sitúan al hospital como el centro andaluz que más injertos de este tipo ha realizado. Además, del total de trasplantes cardíacos, 4 han sido infantiles (el doble que en 2021). En páncreas también se han superado las cifras del año anterior, registrando éste 10 injertos frente a los 8 del 2021.

En cuanto a la complejidad, cabe destacar la importancia de las dificultades a las que se enfrentan profesionales y pacientes cuando la intervención supone más de un injerto. Así, en 2022 se han realizado 8 trasplantes de páncreas-riñón; 1 trasplante de corazón combinado con riñón y otros 3 injertos de hígado y riñón.

En el campo de los tejidos, también se han superado las cifras del año anterior. Así, se han realizado 165 trasplantes (102 de córnea y 63 de médula) frente a los 139 del 2021.

Concretamente, el programa de córnea ha experimentado una subida del 36%, pasando de 75 a las 102 realizadas en 2022. En el caso del trasplante medular, los datos se mantienen prácticamente idénticos al año anterior: 63 trasplantes (8 en domicilio) frente a los 64 del 2021.

En total, se han efectuado desde que se inició el programa de trasplantes en 1979 un total de 2.071 trasplantes de riñón, 1.601 hepáticos, 748 de corazón, 792 pulmonares, 259 de páncreas y 3.731 de tejidos (1.643 de córneas y 2.088 de médula ósea). Además, la generosidad de sociedad cordobesa ha motivado que 1.198 familias hayan dicho sí a la donación desde el inicio.

Balance 2022: donación y extracción

En cuanto a las donaciones, el balance también arroja una subida importante gracias a las 55 familias que dijeron sí a la donación, lo que supone un crecimiento del 70% respecto a la cifra anterior. Este dato se traduce en una tasa de 71,4 donantes por millón de población, muy cercana a la máxima tasa alcanzada en el hospital cordobés en 2017 cuando se llegó a los 74,5 donantes p.m.p. La tasa de donación del Reina Sofía se sitúa, además, muy por encima de la regional y nacional, con 48,9 y 46,3 donantes por millón de población respectivamente. En este punto, el coordinador de trasplantes, José María Dueñas, ha agradecido la generosidad de estas personas “que permiten, llegado el momento, que otras puedan recibir su tratamiento en forma de órgano o tejido”.

En esta línea el doctor Dueñas ha explicado que esta cifra supone una tasa de aceptación del 93,2%, la más alta de Andalucía, y que cerca de la mitad de las donaciones se han producido en asistolia, “lo que muestra un gran avance en la coordinación de los diferentes servicios que intervienen en este proceso, como Neurología, Neurocirugía o la Unidad de Cuidados Intensivos, entre otros. Gracias a la gran cohesión que existe, podemos actuar rápido y ofrecer una respuesta más óptima”.

Otro de los logros destacados del 2022 ha sido establecer nuevas alianzas “ya que hemos conseguido cerrar la acreditación del tercer y último hospital privado de la capital, el Hospital San Juan de Dios, sumándose así al Hospital Cruz Roja y al Hospital Quirón, lo que nos permite garantizar que ningún órgano o tejido se pierda”.

En este sentido, Dueñas ha resaltado también el esfuerzo de los profesionales que trabajan en detección, selección, mantenimiento, extracción e implante, porque “hay que recordar que muchos de los operativos de trasplantes ocurren fuera de nuestro centro y un gran número de profesionales se desplazan a otros hospitales de la geografía española”. Así en 2022 los equipos extractores del hospital cordobés activaron un total de 149 operativos (52 por vía aérea y 87 por medios terrestres). Además de esto, los equipos móviles de perfusión regional normo térmica se desplazaron en 20 ocasiones posibilitando la donación en asistolia de otros hospitales andaluces que carecen de este dispositivo.

Un nuevo año para Sara

En la rueda de prensa, los profesionales han dado a conocer el caso del primer trasplante infantil del año en España, un injerto hepático que se realizó la madrugada del 1 de enero. Sara nació hace 5 años en Torremolinos, Málaga, con una ictericia (color amarillo en piel y ojos) causada por una patología poco frecuente, la enfermedad de Caroli. A los 9 meses los profesionales del Hospital Regional de Málaga derivaron su caso al Hospital Reina Sofía, ya que el tratamiento de la misma es el trasplante y el centro cordobés es hospital de referencia.

Según explica el hepatólogo Juan José Gilbert, “esta enfermedad es una malformación congénita de las vías biliares, que provoca que no se elimine bien la bilirrubina. Al no eliminarse, se va acumulando en el cuerpo, en la piel, en los ojos, y es peligroso porque la bilirrubina es un tóxico y va dañando poco a poco las células del hígado hasta generar una cirrosis hepática”.

Sara llegó al Hospital Reina Sofía con 9 meses, pero no ha sido hasta los 5 años cuando ha recibido el trasplante. El doctor Gilbert explica que “durante este tiempo hemos ido realizándole un seguimiento estrecho e intentando calcular el momento óptimo para el trasplante”. Una vez deciden que ya es posible el trasplante, se le realiza un estudio, a fin de evaluar todos los posibles riesgos. Se trata de un examen exhaustivo en el que intervienen decenas de profesionales y especialidades. Con estos datos, el Comité de Trasplantes, también integrado por un equipo multidisciplinar, evalúa y valora si se incluye o no en la lista de espera.

En diciembre de 2022, Sara entraba a formar parte de las personas que esperan recibir un órgano para mejorar su calidad de vida y, pocos días después, sonó el móvil de su madre. No fue un día cualquiera, acababa de empezar un nuevo año. “Año nuevo, vida nueva. Y así fue”, explica Laura, la mamá de Sara. Estábamos en Sevilla, porque mi familia vive allí y era la noche de fin año. Bueno, la madrugada. A las 2.00 horas recibimos la noticia y despertamos a Sara que, inmediatamente, dijo ¿vamos a Córdoba?, porque siempre que venimos viajamos de madrugada“.

Se activó la maquinaria del trasplante, un proceso difícil y minucioso, según explica el cirujano Pedro López Cillero. “El trasplante hepático infantil es de los más complicados y sensibles e implica a un gran número de profesionales de diferentes categorías y especialidades”.

En esta línea, el doctor López Cillero explica que desde que se iniciara el programa de trasplante hepático infantil se han realizado 226 injertos, lo que supone unos 8 trasplantes infantiles al año. “Somos centro de referencia nacional, junto a los Hospitales de La Paz y Vall D’Hebrón . Se trata de una técnica quirúrgica para la que el hospital es referente al ser uno de los primeros centros del país en los que se realiza desde 1991 y, nuestra comunidad, Andalucía es pionera en la implantación del protocolo de distribución de este tipo de órganos.

Por último, el doctor Gilbert ha explicado también que, gracias al trasplante, Sara se ha curado de su enfermedad “y podrá llevar una vida completamente normal”.

Lo que motiva el progreso

Muchos son los factores que motivan el aumento en el número de donaciones y trasplantes. Entre ellos, el gran trabajo de las coordinaciones de trasplante nacional, regional y provincial. Algunas de las funciones más importantes que realizan son analizar y evaluar el trabajo que se desarrolla en cada centro para poder ir incorporando novedades en los márgenes de mejora se detectan, por pequeños que sean.

En el programa de trasplante pulmonar, el jefe de sección de trasplante pulmonar, José Manuel Vaquero explica que “hemos podido subir nuevamente nuestro techo porque la coordinación autonómica ha impulsado y sensibilizado para que ningún pulmón que pueda ser trasplantado se pierda, algo muy difícil de conseguir por la fragilidad del pulmón y los cuidados específicos que se requieren”. En esta línea, también ha resaltado la importancia del trabajo realizado en la “optimización del proceso de valoración de candidatos a trasplante y del proceso de valoración del propio donante pulmonar”.

En el caso del trasplante renal, que ha conseguido superar la barrera del centenar de trasplante, rompiendo también el techo que hasta ahora se había establecido, el jefe de Urología, Francisco Anglada, destaca que “este avance tiene una explicación multifactorial. El principal motivo es que se ha incrementado la disponibilidad de órganos, gracias a que la Unidad de Nefrología ha realizado un importante trabajo para fomentar la donación de vivo. Esto nos ha llevado a realizar una media de 1 o 2 trasplantes renales de donante vivo al mes, lo que demuestra que esta actividad se ha normalizado”. En esta línea, el doctor Anglada destaca la importancia del aumento de donaciones en asistolia, que también ha supuesto un gran salto en el número de órganos válidos. Por último, ha querido puntualizar la importancia del trabajo de todo el equipo que compone su servicio, no solo de los urólogos que realizan los injertos y extracciones, también del resto de profesionales que asumen la carga asistencial en su ausencia “sin el compromiso y esfuerzo de todos, no podríamos ofrecer una atención sanitaria a todos nuestros pacientes”.

También en esta línea, la responsable de Nefrología, Sagrario Soriano, ha destacado el importante trabajo que se ha realizado en este servicio en tres líneas: “por un lado, potenciando la consulta monográfica de donante vivo, lo que nos permite estudiar a más personas y encontrar a más donantes para nuestros receptores, como ha sucedido este año. En segundo lugar, quiero destacar el esfuerzo realizado en el programa de trasplante renal cruzado, en el que sólo en 2022 hemos participado hasta en cuatro ocasiones, lo que implica un importante esfuerzo de coordinación y seguimiento entre diferentes hospitales, servicios y la Organización Nacional de Trasplantes”. Por último, la doctora Soriano ha puesto en valor el trabajo que se está realizando junto a Inmunología para desarrollar protocolos para la desensibilización de pacientes hiperinmunizados. “Se trata de un perfil de pacientes que tienen más dificultad para ser candidatos a trasplantes, siendo éste su tratamiento. Por ello, estamos trabajando para encontrar o adecuar a sus donantes y que sean lo más compatibles posibles”.

Los datos de trasplante cardíaco también han experimentado una fuerte subida, situando al hospital cordobés como el que más injertos de este tipo ha realizado en Andalucía. En este sentido, el cardiólogo Amador López explica que “las mejoras en la optimización del análisis de pacientes en lista de espera y la oferta de más órganos válidos se ha traducido en más opciones para los pacientes que esperaban este tratamiento”. Además, “hay que tener en cuenta que, de los 23 injertos realizados, 5 han sido en código 0, lo que ha implicado que nuestro paciente fuera el primero en recibir el primer órgano disponible que se generara en cada uno de esos momentos a nivel nacional”. También en esta línea el director de Cirugía Cardiovascular, Ignacio Muñoz, apunta la importancia de haber sido exigentes en el cumplimiento del plan establecido entre Cardiología y esta unidad, “así como la cohesión entre e grupo clínico y el quirúrgico y el gran esfuerzo de coordinación de todos los profesionales que han intervenido en este complejo proceso”.

Los trasplantes hepáticos también han experimentado un crecimiento respecto al año anterior, “motivado especialmente por el incremento en la donación en asistolia y, también, por la contribución de los hospitales que realizan extracción de órganos, pero no actividad trasplantadora”, apunta el jefe de Cirugía General y Digestiva y coordinador del programa de trasplante hepático, Javier Briceño.

En el caso de los trasplantes de córnea, el coordinador del programa y oftalmólogo Javier Giménez-Almenara explica que “además de la subida en el total de injertos, hemos preparado 169 lamelas endoteliales –un 64% más que el año anterior- tanto para nuestros pacientes como para los otros hospitales implantadores de Andalucía, lo que ha conseguido establecer como algo ya de rutina estas técnicas menos invasivas y con más pronta recuperación. Esto se traduce en un aumento destacado en la actividad y, por tanto, impacta positivamente en los pacientes, ya que tienen acceso de una forma más rápida a la solución que necesitan con técnicas menos invasivas y de mejores resultados”.

Los trasplantes de médula han mantenido la cifra de años anteriores, según explica la responsable del programa y del servicio de Hematología, Concha Herrera, que destaca “que este año hemos seguido avanzando en accesibilidad, humanización y confortabilidad. Así, del total de trasplantes de médula autólogos, 8 han sido domiciliarios, lo que supone un gran esfuerzo especialmente para el personal de Enfermería pero que estamos convencidas de su efectividad y valor”. En esta línea, la doctora Herrera ha destacado también la alianza con colectivos, como ha sucedido este pasado año con la Hermandad del Vía Crucis, “cuya solidaridad también repercute en nuestros pacientes, permitiendo a aquellos que no disponen de una casa en Córdoba, que puedan acceder al programa de trasplante domiciliario a través de la donación de dos pisos destinados a estos pacientes”. Estos recursos se suman a otros, aportados por otras entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer, que también colabora ofreciendo viviendas en las que los pacientes puedan residir durante su tratamiento.

El Hospital Reina Sofía agradece el esfuerzo de todos sus profesionales, no solo de los que participan directamente en la actividad de donación y trasplante, sino también en el resto de los equipos que atienden la carga asistencial cuando llega un órgano. Sin el compromiso de este gran equipo y, sobre todo, sin la generosidad de las familias y de los donantes, nada de esto sería posible.