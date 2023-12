El Hospital Arruzafa alcanza los 2.000 trasplantes de córnea en 25 años

El Hospital Arruzafa de Córdoba está de celebración. Este mismo jueves, el centro hospitalario llegó a los 2.000 trasplantes de córneas realizados desde que pusiera en marcha la Unidad de Trasplantes del complejo hace 25 años. La tendencia en el número de operaciones en este ámbito siempre ha sido al alza, salvo durante 2020 y 2021 debido a la pandemia. Desde entonces, Arruzafa ha retomado el ritmo, llegando a este hito y colocándose como un hospital de referencia en el ámbito nacional en este tipo de cirugía en general y en las operaciones de trasplantes en general.

Los trasplantes de córnea que se realizan en Arruzafa pueden ser de dos tipos: lamenares, es decir, de una parte de la córnea, o totales. Los que más se realizan son los primeros (en 2022, de 161 operaciones, 134 fueron lamenares y 27, totales), ya que se realizan mediante técnicas menos invasivas. Además, ha señalado el médico Antonio Cano, “las recuperaciones funcionales son mucho mejores, así como la agudeza visual, y se reduce la tasa de complicaciones”, que son principalmente el rechazo o el desgaste.

Atendiendo al perfil de los pacientes, la coordinadora de la Unidad de Enfermería, Ana Porcuna, ha explicado que tienen edades comprendidas entre los 49 y los 88 años, aunque también se realizan trasplantes en pacientes de mayor edad y hasta de menores de 18 años, que suelen ser casos excepcionales motivados, entre otras causas, por el mal uso de las lentes de contacto, ha señalado el coordinador de la Unidad de Trasplantes del centro, Alberto Villarrubia, quien ha destacado que “cuanto más joven es el paciente, más posibilidad hay de que se produzcan rechazos en el posoperatorio”. Para reducir al mínimo esta posibilidad, el centro aplica en estos pacientes las técnicas lamenares, dejándoles su propio endotelio. Por otro lado, los pacientes son mayoritariamente hombres.

Si el número de trasplantes de córneas ha aumentado en el tiempo, las patologías que llevan a los pacientes a esta intervención también han variado. Tal y como señala el coordinador Villarrubia, “hace 20 años, quienes se sometían a esta operación padecían queratopatías bullosas, que consiste en la alteración corneal producida por la entrada de fluido en la córnea debido a una variación en el endotelio; complicaciones tras una operación de cataratas o deformidades en la córnea”.

Con el desarrollo de las técnicas lamenares, “y el consiguiente incremento de los trasplantes, el mayor número de intervenciones quirúrgicas se produce por una distrofia endotelial congénitca que, a lo largo de la vida, va degenerando la córnea y el paciente sufre alteraciones visuales”, ha explicado.

En rueda de prensa, los profesionales del hospital han agradecido sobremanera a los donantes de tejidos de córnea, dado que sin ellos sería imposible que las operaciones pudieran llevarse a cabo, así como a los pacientes, “por su constancia; a las familiares, por su apoyo; y a la dirección y a la gerencia del centro, por hacernos partícipes de este hito”, ha concluido Porcuna, que apunta que “estos pacientes han existido siempre pero, ante el auge de técnicas menos invasivas”, las operaciones se realizan de forma más temprana. Sobre listas de espera, la doctora María José Cantais, de la Unidad de Biología, ha señalado que hay una demora de unos tres meses como máximo debido a la carga de trabajo. Durante la pandemia, esta cifra fue mayor “dado que se produjo una rotura de stock”.

Arruzafa se surte de varios bancos de tejidos a donde contactan semanalmente para tener siempre a punto las reservas. Tras recibir las córneas, se someten a exhaustivos controles de calidad antes de ser usadas para trasplantes. Además, ha señalado Cantais, “según el perfil del paciente, se busca una córnea con unas características concretas”.

Arruzafa ha tenido unos 245.000 pacientes desde su llegada a Córdoba hace 30 años. Según los datos ofrecidos por Villarrubia, dos de cada diez intervenciones de córnea en Andalucía se realizan en este hospital, que opera al 5% de los pacientes que se trasplantan de córnea en España. Además, solo este hospital realiza más trasplantes que los que se producen en siete comunidades autónomas de España; “unos datos que nos hacen sentirnos muy orgullosos, ya que la línea ascendente se supera año a año”, ha apuntado Villarrubia

