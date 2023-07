Y el horno sigue encendido: quinta tarde consecutiva a más de 40 ºC en Córdoba

Una jornada más y ya van cinco consecutivas, Córdoba alcanza temperaturas que sobrepasan la barrera psicológica de los 40ºC. Este jueves, según el observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Córdoba Aeropuerto ya se han registrado 41ºC.

Otros municipios de la provincia de Córdoba también superan en esta tarde los 40º C, con datos provisionales aún que se incrementarán presumiblemente. En Montoro, el termómetro también ha pasado de esta temperatura, llegando a alcanzar hasta ahora 40.7ºC.

Según la previsión de la Aemet, para esta jornada habían previsto cielos despejados, así como temperaturas máximas de 42ºC y mínimas de 21ºC, un grado por debajo del miércoles.

Además, el aviso naranja sigue activado en la campiña cordobesa y la capital hasta las 21:00 por temperaturas superiores a 40ºC. En el resto de la provincia, el aviso es amarillo con máximas de 39ºC, hasta la misma hora.

