El Gobierno ha dedicado 20,5 millones a mejora y conservación de carreteras en la provincia esta legislatura

El Gobierno de la Nación ha invertido un total de 20,5 millones de euros, hasta ahora y desde el inicio de la presente legislatura el pasado 3 de diciembre de 2019, en obras de mejora y conservación de carreteras nacionales y autovías de su competencia, destacando los más de dos millones empleados en sendas actuaciones para reducir la probabilidad de atropello de fauna salvaje, en concreto de linces ibéricos, en la N-420 a su paso por Córdoba.

Así lo recoge la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha dado el Ejecutivo central a los diputados nacionales del PSOE por Córdoba, Rafi Crespín y Antonio Hurtado, quienes preguntaron “¿qué actuaciones se han llevado a cabo en lo que va de legislatura en las carreteras de la provincia de Córdoba?” y “¿qué inversión económica ha supuesto cada una de estas actuaciones?”.

Ante esto, el Gobierno ha precisado que las referidas actuaciones de mejora de la carretera N-420 (Córdoba-Tarragona), para reducir la probabilidad de atropello de linces ibéricos, se iniciaron, en primer lugar, en un tramo de 12 kilómetros entre Cardeña y el límite provincial con Ciudad Real, con un presupuesto de adjudicación de 1.068.358 euros. Los trabajos comenzaron el pasado 6 de agosto de 2021, y “el porcentaje de inversión sobre el total a fecha de hoy es del 70 por ciento”.

Junto a ello, también se llevan a cabo “mejoras funcionales” con el mismo objetivo en un tramo de 12 kilómetros de la N-420 en Montoro (Córdoba), dándose la circunstancia de que “la inversión adscrita a este proyecto está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, con “un presupuesto de adjudicación 968.274 euros”. En este caso la fecha de inicio de los trabajos fue el pasado 8 de septiembre de 2021, y “el porcentaje de inversión sobre el total a fecha de hoy es del 27 por ciento”.

Con respecto a las actuaciones en materia de conservación de carreteras en la Red de Interés General del Estado de la provincia de Córdoba, el Gobierno central ha detallado en su respuesta a los diputados socialistas “la inversión económica correspondiente a las anualidades de 2020, 2021 y lo que ha transcurrido del año 2022”.

En concreto, durante el año 2020 el importe de los contratos de conservación integral llega a 7.953.064 euros, resultado de la suma de los 2.165.349 euros para la conservación de las carreteras N-432, N-502 y CO-31; los 2.500.201 euros dedicados a las carreteras y autovías A-45, N-331, N-437 y CO-32, y los 3.287.513 euros destinados a las conservación de las carreteras y autovías A-4, N-4 y N-420.

Ese mismo año, pero por gestión directa y no mediante los citados contratos de conservación integral, el Ejecutivo central llevó a cabo la rehabilitación superficial del firme de la autovía A-45 en un tramo de nueve kilómetros en la Variante de Lucena (Córdoba), con una inversión de 199.641,71 euros, IVA incluido, a los que hay que sumar otros 125.960 euros que dedicó en carreteras de la provincia, vía gestión directa.

Bajo ese mismo concepto, pero ya en el pasado año 2021, el Gobierno de la Nación invirtió en actuaciones en carreteras de la provincia 769.720 euros, más otros 19.924 euros, IVA incluido, que se dedicaron a completar la rehabilitación superficial del firme de la autovía A-45, en la referida Variante de Lucena.

En cuanto a los contratos de conservación integral de 2021, alcanzaron la cifra de 8.236.946 euros, como resultado de la suma de los 1.791.731 euros destinados, en dos contratos, a la conservación de las carreteras N-432, N-502 y CO-31; los 2.488.942 euros dedicados a las carreteras y autovías A-45, N-331, N-437 y CO-32, y los 3.956.271 euros para la conservación de las carreteras y autovías A-4, N-4 y N-420.

Por último y respecto a los contratos de conservación integral del presente año 2022, el Ejecutivo central ha indicado que, hasta ahora, ha dedicado un total de 1.367.773 euros, repartidos entre las carreteras N-432, N-502 y CO-31 (405.349 euros); las carreteras y autovías A-45, N-331, N-437 y CO-32 (341.517 euros) y las carreteras y autovías A-4, N-4 y N-420 (620.907 euros).

