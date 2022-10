Flora consolida las 200.000 visitas y piensa ya en la edición de 2023

El Festival Internacional de las Flores de Córdoba, Flora, se ha consolidado en esta quinta edición con alrededor de 200.000 visitas, cifra similar a la alcanzada el año pasado, y piensa ya en la organización de la próxima edición en otoño de 2023, cuando volverá a repetir fechas a mediados de octubre.

Así lo han expuesto este viernes en rueda de prensa la teniente de alcalde delegada de Cultura y Promoción del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, y la directora del Festival Flora, María Van den Eynde, que ha apostado por el futuro del festival en Córdoba: “Queremos seguir siendo la capital del arte contemporáneo floral mundial”.

Van den Eynde ha destacado el valor de “la alianza entre Córdoba y Flora, la unión que sentimos que tiene el festival con la ciudad”, algo que se ha visto en la afluencia constante de público y en la participación de 80 asociaciones, colectivos y entidades cordobeses en el evento, del centenar que hay en total. “Esa unión se ha podido palpar, esa energía durante los once días” que ha durado el festival desde el inicio del montaje de las instalaciones, pasando por las actividades paralelas y la apertura de las creaciones de arte floral contemporáneo.

En ese sentido, desde la organización del festival han apostado por seguir “no solo trayendo al mejor talento sino generando talento alrededor de Flora” y como ejemplo han puesto a la artista ganadora de esta quinta edición, Kokon, que primero participó como asistente en 2019, este año fue seleccionada como mejor proyecto de Patio Talento y pudo así participar en Flora 2022, llevándose el primer premio del jurado.

La programación de 62 actividades abiertas al público, con la gestión de muchas de ellas por parte de los propios cordobses “que querían formar parte del festival” y también la inclusión de otras artes como la música, la danza, el pensamiento o el cine en la programación, han sido dos pilares en el crecimiento del festival en este año.

“Flora es un proyecto útil a la ciudad, somos un proyecto único en el mundo, donde cada caño se pueden contemplar instalaciones únicas” ha dicho la directora del festival, para señalar que ya se está pensando en la siguiente edición “y no solo en la siguiente, sino también dentro de cinco años, dentro de 10 años… Flora se configura como un gran proyecto de ciudad, el evento que puede ser el gran protagonista del otoño cordobés”.

Y sobre ello, Marián Aguilar ha asegurado que Flora “es una cita fundamental en el otoño de la ciudad, consolidando y estrechando sus lazos con Córdoba. Flora es Córdoba”.

Así, por parte del Ayuntamiento “se ha garantizado la estabilidad de esta cita cultural, que ya es un referente de éxito para Córdoba y nos proyecta en el panorama contemporáneo”, ha dicho en alusión al presupuesto ya aprobado para la edición de 2023. “Tenemos claro que es un festival consolidado, que va adquiriendo especial protagonismo en la agenda de la ciudad (...) como elemento vanguardista único que solo puede existir en Córdoba”.

