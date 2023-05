Familias del colegio Colón denuncian que la Junta no restituye la unidad de infantil suprimida pese al aumento de solicitudes

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Los jardines de Colón, adscrita al CEIP Colón, se ha concentrado este viernes en la puerta del centro para expresar su disconformidad y malestar con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba por “ignorar las cartas y escritos presentados en el mes de abril por esta asociación, y por muchas familias del centro escolar, solicitando la recuperación de la línea de Infantil 3 años que nos fue suprimida en el curso 2022-2023”.

Ante el número de solicitudes recibidas para el próximo curso 2023-2024, un total de 36, la AMPA cree “más que justificada la devolución de esa línea en tres años, no sólo porque es el número de líneas que históricamente ha tenido este centro, con unas características muy concretas que lo hacen especial, sino porque no se está considerando que esas 36 familias han expresado su deseo de matricular a sus hijos e hijas en nuestro centro”.

La asociación ha recordado que este colegio “es de los que más solicitudes de toda la zona centro dada su excelente ubicación, sus amplias instalaciones, sus recursos tecnológicos, su cocina de gestión propia, siendo un centro pionero en la ciudad de Córdoba al instaurar la lengua de signos como asignatura curricular y teniendo en cuenta que es uno de los centros públicos históricos de la ciudad”. Asimismo, hay que tener en cuenta que ha sido nombrado uno de los 100 mejores centros públicos de España en el ranking Micole 2023, ocupando el puesto 44 y uno de los 25 mejores de Córdoba, ocupando el 7º puesto.

Asimismo, la organización ha comentado que el CEIP Colón “es de los pocos centros públicos de la zona que podrían prácticamente cubrir dos unidades, que además podrían llegar a completarse durante el curso por ser el centro donde suelen ser escolarizados los hijos de familias que experimentan un traslado con el curso ya iniciado (pudiendo cubrirse las pocas plazas vacantes que quedarían de tener dos unidades). Reabriendo la segunda línea en CEIP Colón no habría que derivar a los excluidos a otros centros dado que su elección prioritaria ha sido Colón. Además, tal reapertura implica tener 2 líneas de 3 años cuyas clases tienen una ratio de 20 alumnos/as, teniendo cubiertas 36 plazas de las 40 que se podrían ofertar”.

La restitución de esta unidad permitiría conseguir, en palabras de la AMPA, “la tan solicitada y ansiada bajada de ratio para avanzar en la calidad de la enseñanza educativa”, mientras que ha defendido que este CEIP “es un referente en la integración de niños con discapacidad auditiva, como ya hemos expresado con anterioridad, contando sus aulas con cotutoras de lengua de signos. Ya en su día, la eliminación de una línea supuso una merma en las posibilidades de crecimiento y futuro del centro, por lo que reclamamos la recuperación de esa línea perdida para poder seguir siendo elegido por familias que defienden una enseñanza pública, integradora, comprometida y de calidad”.

Por último, la AMPA ha lamentado que será imposible poder atender las solicitudes de las 36 familias si la Junta de Andalucía no amplía a dos las unidades.

