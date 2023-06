La enfermedad del sistema circulatorio, principal causa de muerte en Córdoba

Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de muerte entre los cordobeses durante el 2022, un año en el que además se marcó el mayor número anual de decesos al menos desde los años ochenta, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, el año pasado murieron en Córdoba 8.611 personas. Son unas 260 más que en el año anterior. De hecho, son prácticamente 900 fallecimientos más que durante el 2020, el año de la pandemia y del gran confinamiento. De todas, casi 2.400 personas en Córdoba murieron a causa de enfermedades del sistema circulatorio, muy por encima de la segunda causa, los tumores, que provocaron casi 2.000 decesos.

De hecho, estas son las dos grandes causas de fallecimientos en la provincia. La siguiente son las enfermedades del sistema respiratorio, que no llegan a las 1.000 muertes anuales. Las infecciosas y parasitarias apenas pasan de las 700, mientras que las del sistema nervioso apenas superan las 400. A continuación estarían los trastornos mentales y del comportamiento, las enfermedades endocrinas y los síntomas no clasificados.

