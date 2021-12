Encontrar un test de antígenos en Córdoba: casi misión imposible

Si has intentado buscar un test de antígenos en Córdoba este jueves y no lo has encontrado, no te desesperes. En tu misma situación están miles de personas. Este jueves, en las escasas farmacias en las que había test de antígenos, estas pruebas han volado en apenas unas horas, según han confirmado varios farmacéuticos con los que ha podido hablar este periódico. Pero el mercado se ha convertido un poco en aquellos primeros días de pandemia en los que no había mascarillas, ni guantes, ni gel hidroalcohólico.

"En seis horas hemos vendido más de 2.000 test", señalaba uno de los responsables de una farmacia de República Argentina. "Si yo recibo 5.000 test, los vendo", detallaba otro farmacéutico, también en República Argentina.

Ahora mismo no hay datos concretos ni de la demanda ni de la oferta disponible en Córdoba. Los tests llegan con cuentagotas a las farmacias. Cada farmacéutico tiene un poco que buscarse la vida en el mercado y negociar con proveedores. La altísima demanda de test justo antes de la cena de Nochebuena ha provocado enormes problemas de suministro. En muchas farmacias han optado, directamente, por poner el cartel de que no hay test y esperar a que todo vuelva a la normalidad. En otras, "nos llegarán mañana [por este viernes]", señalan. O eso esperan. Nadie quiere lanzar las campanas al vuelo hasta no tener los tests en el mostrador.

En la ciudad, y también en la provincia, los grupos de WhatsApp echaban humo. En ellos se apuntaba a las farmacias que sí que tenían tests. Y decenas de ciudadanos acudían a la señalada, donde se formaban largas colas para comprar un puñado de pruebas diagnósticas para determinar si de verdad se estaba contagiado de coronavirus o no.

La avalancha de demanda ha provocado un incremento importante en los precios, que prácticamente se han triplicado en una semana. Si el test de antígenos más básico costaba 1,70 euros hace dos semanas, ahora es imposible encontrarlo a menos de cinco euros, señalan fuentes del sector.

De momento, se desconoce cuántos tests llegarán este viernes, aunque se sabe que en algunas farmacias habrá. Eso sí, habrá que armarse de paciencia y esperar largas colas. Y saber exactamente dónde acudir.