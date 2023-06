Ecologistas concede su Premio Atila a Urbanismo por su “irresponsabilidad” al autorizar un nuevo campo de golf en Córdoba

Ecologistas en Acción en Córdoba ha otorgado su Premio Atila 2023 a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y a su presidente, Salvador Fuentes, por su “irresponsabilidad” al autorizar la construcción de un nuevo campo de golf en la capital.

En una nota de prensa, la asociación ha recordado que estos premios tienen el objetivo de “distinguir y denunciar a aquellas personas y entidades que hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente en el periodo transcurrido desde la convocatoria anterior” y “reconocer las barbaridades y los atentados ambientales ejecutados en la ciudad”. El próximo lunes, cinco de junio, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y la organización lo celebra convocando estos premios.

Los Premios Atila constan de un primer premio denominado Atila, otorgado a la actuación más bárbara, y de un accésit denominado El caballo de Atila, que se entrega a la actuación que finaliza en segundo lugar del proceso de selección de candidatos al premio.

Además de por otorgar licencia para un nuevo campo de golf en Córdoba, Urbanismo y Fuentes han recibido el Premio Atila “por mentir reiteradamente en la búsqueda de soluciones para regular la instalación de placas solares en el casco histórico”. Así, en los últimos dos años, el presidente de la GMU ha hablado públicamente de “tejas solares”, de estudios con “expertos alemanes”, de “consultas a ICOMOS/UNESCO”, de “capas de cebolla”…. “Sin embargo al acceder a este expediente administrativo las asociaciones interesadas han comprobado que no había ningún informe ni estudio”, afirman desde Ecologistas en Acción.

Sobre la construcción del campo de golf, la asociación afirma que no hay “informes favorables de Emacsa, Confederación Hidrográfica o Comunidad de regantes. Con esta medida la GMU demuestra su absoluta irresponsabilidad en cuanto al cuidado y una adecuada gestión de un bien necesario y escaso como el agua”.

Por otro lado, el Premio Caballo de Atila ha sido otorgado al delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, “por conseguir saltarse la obligación legal de declarar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad”. “Lo que podría ser la Zona de Bajas Emisiones, mejorando el bienestar de la ciudadanía, reduciendo la contaminación y el ruido y fomentando una movilidad sostenible y una ciudad habitable, no se ha concretado en nada real. Para ello, ha dejado pasar todos los plazos para evitar implementar una medida obligatoria por ley (La ley 7/2020 de Cambio Climático y Transición Energética), aprobando finalmente una ZBE que no se diferencia de las ya implementadas zonas ACIRE”, denuncia la organización.

Con esta actuación, continúa la asociación, “no sólo compromete la salud de la ciudad (y del planeta) al no reducir las emisiones y contaminación provocadas por el exceso de transporte motorizado privado, sino que, además, es una medida antidemocrática, centrando la posibilidad de reducir la contaminación a tan sólo unos pocos barrios de Córdoba, dejando a todos los demás en la misma situación de insalubridad anterior”.

