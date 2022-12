Denuncian la perforación de un venero que lleva días desperdiciando agua en unas obras de Adif

Los vecinos de la barriada de Veredón de los Frailes han denunciado este jueves que las obras que está acometiendo una empresa para Adif de mejora de la red de Alta Velocidad han provocado un presunto estropicio medioambiental, además de causar enormes molestias a los vecinos.

Según ha detallado a este periódico Adrián Valenzuela, el presidente de la Asociación de Vecinos, en el transcurso de la obra en el puente subterráneo que conecta Villarrubia con Veredón (por debajo de las vías del tren), los operarios han perforado un muro por el que pasa un venero con el objetivo de drenarlo. Lo que ocurre, siempre según su testimonio, es que se está desperdiciando agua “desde hace una semana y media” en plena situación de sequía.

Valenzuela ha detallado que tras ese muro pasa la llamada alberca de los frailes, un acuífero que antes usaba la gente que venía por la cañada real. Según el portavoz de los vecinos, cuando se hicieron las obras de la Alta Velocidad, en el año 1992, se tapó este venero, si bien los operarios de la obras lo han perforado y el agua lleva “varios días” vertiéndose sobre el paso subterráneo. “No caen a una arqueta, sino directamente acaban en el espacio por donde transitan los peatones”, afirma.

El agua también habría formado una verdina “resbaladiza” que, siempre según su testimonio, ya ha causado un accidente de motocicleta este miércoles. Los vecinos aseguran además que la obra no cumple los requisitos de seguridad y accesibilidad, e impide la libre circulación.

La obra en cuestión se enmarca dentro del proyecto de construcción de mejora integral de las infraestructuras de la Alta Velocidad Madrid-Sevilla, en el tramo del Veredón de los Frailes. Adif, contactada por este periódico, aún no ha comentado nada sobre la denuncia, que también ha sido elevada a la Gerencia de Urbanismo de Córdoba.

