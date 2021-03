Denuncian despidos masivos en Emergia tras un ERTE por la pandemia

El sindicato USO ha denunciado "despidos masivos" en la empresa Emergia Córdoba, después de sufrir un ERTE y en plena pandemia de la Covid19. En una nota, explican que desde la Sección Sindical USO Emergia Córdoba, sus delegados ya están atendiendo a algunos de estos trabajadores despedidos, ante lo que consideran como una maniobra de la empresa “enmascarando” presuntos despido injustificados o improcedentes mediantes despidos disciplinarios a coste cero por una supuesta bajada de producción voluntaria en la mayoría de los casos. Otros son contratos eventuales, de dos meses con prorroga de otro contrato eventual que no les están renovando aludiendo que la producción ha bajado en el servicio dónde desempeñan sus funciones.

"Desde USO queremos recalcar que el servicio sigue funcionando con normalidad y con bastante trabajo, por lo que desde USO no entendemos que no se haya renovado a más de una veintena de trabajadores en estas circunstancias". Por lo tanto, el sindicato está valorando llevar estos casos a los tribunales por tratarse de un supuesto fraude de Ley, ya que USO no tiene la información veraz de que la empresa les haya pasado causas organizativas u económicas que motiven la salida de estos trabajadores.

Como indican, "hay infinidad de despidos disciplinarios, por baja productividad de forma voluntaria, y otros, por sanciones muy graves, que atentan directamente sobre el principio gradualista de las sanciones en el ámbito laboral, y que desde la Sección Sindical USO Emergia Córdoba ya estamos atendiendo en nuestra asesoría, no siendo de ningún modo asuntos tan graves para justificar un despido, amparándose en determinadas prácticas fraudulentas de los trabajadores que no lo son, sino todo lo contrario, se trata de prácticas ordenadas que además forman parte de una práctica habitual según los casos, desde USO recalcamos que esto supuestamente es improcedente".

Añaden que despedir aludiendo baja productividad, cuándo los empleados son “realmente asesores, teleoperadores” que no tienen “un indice de comercialidad”, es decir que no tienen que vender nada, según contrato y convenio, esto recaería en la figura del Gestor, pero no en la de Teleoperador, es quitarse de en medio a trabajadores y abaratar los despidos a coste cero, en algunos casos se van con una mano delante y otra detrás.

Más de 850 trabajadores

Recuerdan que Emergia Córdoba tiene una plantilla de algo más de 850 trabajadores, con un 66% plantilla femenina y señalan también que "la plantilla de Emergia, en el servicio dónde están siendo despedidos o no renovados, la mayoría de los trabajadores que están saliendo así a la calle, es un servicio estresante, cargado de bajas por ansiedad y empleados que nos piden como pueden pedir ir a otros servicios, ya que el nivel de estrés es tan grande que está pasando factura a muchos trabajadores de dicho servicio, por ataques de ansiedad o bajas por ansiedad o depresión".

Desde el punto de vista de la sección sindical de USO, "esto podría estar motivado, entre otros, por unos mandos intermedios que no saben llevar dicho servicio y que así lo hemos denunciado en varias ocasiones al responsable de RRLL de Córdoba. El caso es que siguen los mismos y sin cambiar el método de trabajo y esto para nada favorece al buen clima laboral, al ambiente positivo de trabajo. Para nada se dan dichas circunstancias de buen clima laboral, los teleoperadores de dicho servicio, aluden al mismo, como un auténtico calvario".

Desde USO Córdoba piden a la empresa que "paren las sanciones desproporcionadas, que paren los despidos disciplinarios y que se regularice al situación de los contratos eventuales por subida de producción cuando a los dos meses ya no hay producción, cuándo sabemos que el servicio sigue produciendo a día de hoy, y en este último caso, si no, que presenten de forma fehaciente las causas organizativas u económicas, si es que es así". Ahora, más de una veintena de familias en tan solo una semana que han pasado a formar parte de los más de 4 millones de parados que hay en nuestro país, y en plena pandemia.