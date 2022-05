El Defensor abre una queja por la “incoherencia” de pedir una PCR positiva a enfermos de Covid persistente

La Asociación Long Covid Andalucía, que agrupa a afectados por Covid Persistente, ha mantenido una reunión con. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, Defensor del Pueblo Andaluz con motivo de la queja presentada ante esta institución. La queja se refiere al protocolo de atención de pacientes con Covid persistente, creado por la Junta de Andalucía, y ante al compromiso del Defensor de facilitar un encuentro que permita a la asociación avanzar en sus peticiones de mejora en la respuesta asistencial ante la administración sanitaria.

Desde la Asociación de pacientes se ve necesario revisar el punto que impone al paciente contar con una confirmación de infección por SARS-CoV2 por pruebas de laboratorio. “Exigir una prueba positiva PCR al paciente Covid persistente es una incoherencia con lo sucedido”, señalan desde la asociación. “Y ello tanto para los afectados de la primera ola, en la que no había disponibilidad de pruebas para toda la población, como para los pacientes de la sexta ola, en la que gran número de pacientes solo tuvieron acceso a prueba de auto diagnóstico. El problema continúa en la actualidad, dado la nueva estrategia de seguimiento del Covid 19, sin que la población en general tenga acceso a pruebas PCR de confirmación”, afirma este colectivo.

Si un paciente no tiene acceso a pruebas PCR en el momento de la infección por Covid 19, “no se le puede exigir en el momento del diagnóstico de Covid Persistente, que ocurre meses después y con independencia de la gravedad con la que cursara la fase aguda de la enfermedad”, señalan.

Así mismo se solicita la revisión del criterio de inclusión que exige que “el síntoma/síntomas persistentes [forme] parte de la presentación clínica de la infección aguda por SARS-CoV2”. La experiencia de pacientes “ha demostrado que los síntomas pueden ser de nueva aparición, tras la recuperación inicial de un episodio agudo de Covid-19, así como que los síntomas pueden fluctuar a lo largo de los meses; y así lo recoge además, la definición elaborada por la OMS”.

La Asociación ha entregado la Guía de Atención al paciente Long Covid / Covid Persistente coordinada por SEMG y Long Covid ACTS como ejemplo de trabajo colaborativo y de escucha activa a los pacientes por parte de las Sociedades Médicas, destacando la figura de paciente-experto.

“Lamentamos que se nos niegue el acceso completo al Protocolo de Atención, y seguiremos trabajando para su obtención y para garantizar que se cumplen las revisiones y cambios solicitados, aportando la perspectiva del paciente que resulta fundamental: no se deben tomar decisiones sobre los pacientes sin contar con ellos”, detallan.

Desde la Asociación “reiteramos la necesidad de formación en Covid Persistente a todos los profesionales sanitarios, así como la necesidad de recursos dedicados a ello, tanto para seguimiento, como para pruebas diagnósticas, rehabilitación; poniendo el foco en los problemas que los pacientes siguen encontrándose tanto en las Unidades Hospitalarias específicas como en los Servicios de Urgencias Hospitalarias”, agregan.

La buena sintonía con el Defensor del Pueblo se ha traducido en el nombramiento de la Asociación Long Covid Andalucía como entidad colaboradora que el Defensor “ha querido destacar este año en su Informe Anual 2021 por su trabajo por dar a conocer con mayor profundidad sus necesidades como pacientes y la realidad que viven en su día a día, y por la defensa de los derechos sanitarios de este sector de la población andaluza”, concluyen.

