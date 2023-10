Córdoba vivirá su primer San Rafael con una gran lista de comercios abiertos

Hasta ahora, por San Rafael se difundía la broma de que el centro comercial de IKEA en Sevilla se llenaba de cordobeses, que aprovechaban su fiesta local para acudir a la multinacional sueca de los muebles. Hasta ahora. Este martes se celebrará el primer San Rafael en el que se podrá aplicar el decreto andaluz que permite a los comercios abrir en festivos locales, amparado en la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) para toda la ciudad. Hasta ahora, esta declaración afectaba solo al centro de la ciudad y al entorno de sus principales monumentos, como la Mezquita Catedral.

Pero este San Rafael marcará un antes y un después. Los sindicatos ya se han quejado de que hay centros comerciales que abrirán al completo. Uno de ellos es El Arcángel. Otro, La Sierra, donde casi todos los negocios abrirán sus puertas. También lo harán los centros comerciales de El Corte Inglés, tanto el de Ronda de los Tejares como el del Hipercor. Y la tienda H&M en el centro. No obstante, cerrarán por festivo todas las tiendas que Inditex posee en el centro comercial de Córdoba, en la calle Concepción, Gondomar o Cruz Conde.

En el caso de El Arcángel, el sindicato CCOO denunció este viernes que la gerencia ha enviado un escrito a los comercios indicándole que estarán abiertos durante toda la jornada. Por contrato, los comercios tienen que abrir sus puertas, por lo que en esencia estas entidades están hablando con sus trabajadores para que acudan a sus puestos a pesar de ser festivo.

En La Sierra, el propio centro comercial ha comunicado los establecimientos que abrirán, además de sus horarios. Así, el hipermercado Carrefour estará abierto de 10:00 a 22:00, al igual que Mayoral, Ikea o La Casa de las Carcasas. A partir de las 12:00 y hasta las 20:00 abrirá sus puertas H&M, Décimas, Sfera, Pepco, Rks, Mango o Bedland. La Gitana Loca, por su parte, cerrará a las 18:00.

Mientras, El Corte Inglés operará con normalidad en el resto de sus establecimientos comerciales, según ha informado la propia compañía, ajustándose por tanto al decreto de zona de gran afluencia turística que se lo permite.

San Rafael es el gran festivo de la ciudad de Córdoba (que también celebra fiesta local en la Fuensanta, pero a principio de un mes de septiembre a medio gas por el final del verano) y el primero en el que se aplica este decreto durante una jornada de descanso para los cordobeses pero que es laborable en el resto de la provincia, Andalucía y el país.

Los sindicatos, como el caso de CCOO, ya denunciaron la situación y lamentaron que en esencia los trabajadores pierden jornadas festivas de descanso que les corresponden.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!