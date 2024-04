Córdoba se sitúa entre las ciudades andaluzas con los impuestos de circulación más baratos

Córdoba pertenece al grupo de las únicas cinco ciudades españolas que han bajado los impuestos de circulación de coche y moto, y se coloca también entre las capitales andaluzas donde estos sellos son más baratos. Así consta en el informe de la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) sobre las diferencias fiscales que existen en los municipios españoles respecto del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

De las 52 capitales de provincia A Coruña, Logroño, Murcia, Bilbao y San Sebastian ha subido este año las tarifas para los turismos, mientras que Córdoba, Sevilla, Zaragoza, Segovia y Valencia las han bajado. El resto las han mantenido, teniendo en cuenta que en ocho capitales ya se cobraba desde hace años el máximo permitido por la ley.

Este impuesto fue creado en España hace 34 años y se paga en función de la potencia fiscal del vehículo en el caso de turismos, en función de la cilindrada, en el caso de las motos; y según el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios históricos del País Vasco y Navarra. Sin embargo, la ley permite a los ayuntamientos incrementar discrecionalmente dichas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima.

En el caso de Córdoba, el pasado mes de diciembre, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una rebaja del 2% de estos impuestso, con un acumulado de -11,44% desde 2019. Es la segunda ciudad andaluza -solo superada por Jaén- con el impuesto más barato que afecta a los turismos, independientemente del número de caballos fiscales. Así, la cuantía a pagar este año será la siguiente: turismos de menos de ocho caballos fiscales, 21,45 euros; de ocho hasta 11,99 caballos fiscales, 57,94 euros; de 12 hasta 15,99 caballos fiscales, 128,05 euros; de 16 hasta 19,99 caballos fiscales, 159,51 euros; y de 20 caballos fiscales en adelante, 199,36 euros.

En relación a los ciclomotores y motocicletas, su posición en Andalucía varía, llegando a ser la capital con el impuesto más barato a las motos de más de 1.000 centímetros cúbicos: 115,71 euros. Para los ciclomotores, el impuesto es de seis euros; y para las motos de 250 a 499 centímetros cúbicos, 28,94 euros. En ambos, Córdoba es la segunda capital con las tarifas más bajas.

Los impuestos de las restantes, las motos de 125 a 249 centímetros cúbicos y lasde 250 a 499 centímetros cúbicos, son de 14,46 euros y 28,94 euros, respectivamente. En ambas, Córdoba se sitúa como la tercera capital con las cantidades más económicas.

Entre los ayuntamientos españoles más caros, además de San Sebastián, AEA cita en su informe los de Vitoria, Bilbao, Barcelona, Tarragona, Lleida, Palma, Ciudad Real, Valladolid, Huelva, Granada y Murcia.

Por el contrario, entre las capitales que podrían considerarse “un paraíso fiscal” estarían Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Palencia, Badajoz, Cáceres y Jaén. La asociación explica que el origen de este fenómeno se originó a raíz de la eliminación del indicativo provincial de las matrículas españolas, en septiembre del 2000, lo que permitió a los propietarios de grandes flotas de vehículos destinados al alquiler de coches y al renting concentrar la matriculación de sus vehículos en municipios con una baja fiscalidad.

Este hecho ha motivado que numerosas empresas de alquiler y de renting hayan concentrado la matriculación de sus flotas en pequeños municipios en los que han abierto sucursales por su favorable tratamiento fiscal. A cambio, cada año les toca la lotería del numerito por el ingreso que reciben por un impuesto de unos vehículos que ni siquiera circulan, ni van a circular nunca, por esa población.

