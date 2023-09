Córdoba ha registrado 62 incendios forestales en la época de alto riesgo

El balance de intervenciones del Plan Infoca durante la época de alto riesgo de incendios forestales -que comienza a mediados de junio y se alarga durante todo el verano-, arroja un resultado de 62 actuaciones en la provincia de Córdoba hasta la fecha. Como resultado se han visto afectadas 48,85 hectáreas de terreno.

Los datos del balance de toda la campaña del Infoca del año pasado -entre enero y octubre de ese año-, arrojaron como resultado actuaciones en 89 incendios forestales, que afectaron a 553,71 hectáreas de terreno.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha dado a conocer este miércoles dicho balance de intervenciones, señalando que el dispositivo ha sumado casi 600 actuaciones en el conjunto de Andalucía.

Por provincias, en Huelva se han realizado 116 actuaciones en incendios forestales y el balance ha sido de 430,81 hectáreas afectadas, en Almería han sido 83 las actuaciones en incendios forestales y 309 hectáreas afectadas, en Granada se han producido 77 actuaciones en incendios forestales, con 209 hectáreas afectadas.

De otro lado, en Málaga han sido 74 actuaciones en incendios forestales y 112,05 las hectáreas afectadas, mientras que en Jaén han sido 67 actuaciones en incendios forestales y 14,84 hectáreas afectadas, en Córdoba se han producido un total de 62 actuaciones en incendios forestales y con un resultado de 48,85 hectáreas afectadas, en Sevilla el Infoca ha realizado 62 actuaciones en incendios forestales y han sido 218,84 las hectáreas afectadas y en Cádiz han sido 55 las actuaciones en incendios forestales, con un balance de 353,55 hectáreas afectadas.

Sanz, que ha mantenido una reunión con los delegados provinciales de la Junta en Ayamonte (Huelva), ha recordado que “el incendio del pasado fin de semana en Algeciras es una prueba de que no podemos bajar la guardia”, por lo que ha hecho “un llamamiento a la máxima prudencia y colaboración ciudadana”.

Según ha indicado la Junta en una nota, el consejero ha revelado que el Dispositivo Infoca ha realizado 596 intervenciones en terrenos forestales. En cuanto al número de hectáreas afectadas, son 1.697 --sin incluir el incendio de Algeciras, aún sin medición oficial--. Estas cifras, comparadas con el último decenio, reflejan un descenso, ya que la media de intervenciones en los últimos diez años es de 647,8 y las hectáreas quemadas son 9.058 hectáreas.

En cuanto a intervenciones no forestales, se han realizado 86 --24 en terrenos urbanos y 62 en agrícolas--.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!