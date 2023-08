Córdoba pierde turistas

Al contrario de lo que ocurre en el resto de España y en Andalucía, la provincia de Córdoba está perdiendo turistas. Al menos, es lo que ha ocurrido durante el segundo trimestre del año, que coincide con la Semana Santa y con el Mayo Festivo en la capital. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ha analizado los resultados de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía para concluir cómo el segundo trimestre del año en Córdoba no ha sido bueno. Tanto, que la provincia se convierte en la penúltima de Andalucía en el porcentaje total de visitantes.

En el segundo trimestre del año, Andalucía ganó un 5,4% de turistas, recuperando niveles previos a la pandemia. En cambio, Córdoba redujo la llegada de visitantes en un 3,4%, según estos datos. La encuesta señala que entre abril y junio en la ciudad se alojaron unos 633.000 turistas, frente a los 700.000 del mismo periodo pero del año 2022. De hecho, en el peso total de visitantes en Andalucía Córdoba es la penúltima provincia, solo superada por Jaén.

En el segundo semestre del año, el 24,5% eligió alojarse en un hotel de la provincia de Málaga. En Córdoba lo hizo el 6,7% de los turistas que visitaron Andalucía. Jaén fue elegida por el 4,1%. El segundo puesto fue para Cádiz, que se hizo con el 17%, por delante de Sevilla, con el 16,1%. Granada rozó el 12%, prácticamente el doble que la provincia de Córdoba.

Eso sí, Córdoba es la segunda provincia más valorada por los turistas que visitan a Andalucía. En total, le asignan un 8,8 de nota media, frente al 9,1 de la provincia de Sevilla. La peor nota la reciben en Almería, con un 8,1.

En Córdoba, lo que sí aumenta es el gasto medio de los visitantes. Cada turista se deja en la provincia 80,20 euros al día, casi un 17% más que en el trimestre anterior.

El número de turistas que visitaron Andalucía en el segundo trimestre de 2023 superó los nueve millones cuatrocientos mil, según los resultados de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía que realiza trimestralmente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, lo que supone un aumento de un 5,4% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Durante este período, de los turistas que visitaron Andalucía, el 33,1% eran andaluces, el 30,2% eran del resto de España, el 27,9% procedían de la UE excluida España y el 8,8% del resto del mundo, según ha informado el IECA en una nota de prensa.

El 88,5% de los turistas que visitaron Andalucía lo hicieron por vacaciones, el 8,7% para visitar a familiares y amigos, el 1,2% por trabajo o negocios y el 1,6% restante alegaron otras motivaciones.

En el segundo trimestre de 2023, el 64,5% de los viajeros se alojó en establecimientos hoteleros, mientras que el 28,7% utilizó apartamento, piso o chalet. Por otra parte, la estancia media, o número de días que por término medio permanece un turista en Andalucía, se situó en 5,1 días, un 0,3% más que un año antes, lo que supone un número de días similar al mismo período del año anterior.

En cuanto a la distribución de los turistas por provincias, Málaga concentró el 26,5% de los mismos, seguida de Cádiz y Sevilla con el 17,0% y 16,1%, respectivamente.

El gasto medio diario que realizaron los turistas en Andalucía en el segundo trimestre se estima en 78,85 euros por turista, cifra que es mayor en un 9,3% a la del mismo trimestre del año anterior. La procedencia del turista establece diferencias en este gasto, que varía desde los 70,32 euros que gastaron los turistas andaluces hasta los 96,88 euros que gastaron los procedentes del resto del mundo.

En cuanto a la valoración de uno a diez del viaje realizado, los turistas que visitaron Andalucía durante el trimestre concedieron un 8,5 a su estancia en la región. Las provincias más valoradas fueron Sevilla, Córdoba y Cádiz, con un 9,1, 8,8 y 8,6, respectivamente. Los aspectos mejor valorados por los visitantes fueron los relacionados con la atención y el trato, los paisajes y parques naturales, la seguridad y el patrimonio cultural.

A la pregunta realizada a los turistas sobre si habían visto cubiertas sus expectativas con respecto a Andalucía, el 28,4% de los viajeros consideró que el trato fue mejor del esperado, mientras que el 6,2% consideró que los precios fueron peor de lo esperado.

