Córdoba, cerca de convertirse en la primera provincia andaluza en vacunar con al menos una dosis a todos los mayores de 60 años

De los 200.000 cordobeses de más de 60 años tan solo 16.400 quedan por recibir su primera dosis de una vacuna contra la Covid 19. Córdoba está, por tanto, cerca de convertirse en una de las primeras provincias de España y por supuesto la primera de Andalucía en vacunar con al menos una dosis al 100% de su población de más de 60 años. Si lo logra esta segunda semana de mayo sería un hito, ya que lo habría hecho antes incluso de las previsiones que manejaba tanto el Ministerio de Sanidad como la Junta de Andalucía, que era conseguirlo a finales del mes de mayo.

En principio, y según las dosis que esta semana llegarán a la provincia, Córdoba podría vacunar al 100% de su población con al menos su primera pauta a finales de semana. Está prevista la llegada de unas 41.000 dosis solo en esta semana: la mitad serían de Pfizer, unas 5.500 de Modera, un número similar de AstraZeneca y unas 2.300 de Janssen, según la Consejería de Salud. Esas dosis deberían ser suficientes para completar la vacunación de todos los mayores de 60 años de la provincia de Córdoba, comenzar con la segunda pauta de los que ya tienen la primera y avanzar en la de los menores de 60 años.

En España, ya se ha administrado al menos una dosis al 86,7% de toda la población mayor de 60 años. En Andalucía, la cifra es del 87,6%. En la provincia de Córdoba, el número es mucho más espectacular: ya se ha vacunado con la menos una dosis el 93% de la población mayor de 60 años. El ritmo está siendo mucho más alto que en el resto del país.

Esta semana, de hecho, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene previsto llamar para la vacunación a cordobeses de entre 55 y 56 años, una vez completada la pauta de la mayoría de entre 57 y 59 años. A la vez que cada vez llegan más vacunas los sanitarios se enfrentan a otro reto: que hay más personas en los tramos de edad ahora que antes. Salud se enfrenta a la masiva vacunación de los hijos del baby boom.

Ahora mismo, con la pauta completa ya está el 47% de la población mayor de 60 años en la provincia de Córdoba. En este casos, este porcentaje también es el más alto de Andalucía y no de los más altos de España.

Córdoba, además, se acerca a convertirse en la primera provincia de Andalucía en haber vacunado con al menos una dosis al 40% de su población de más de 16 años (en principio, en esta campaña no se va a vacunar a los niños y adolescentes). Ahora mismo, el 38% de la población cordobesa con más de 16 años ya tiene al menos una dosis. El 18,5% está totalmente inmunizado. También es el porcentaje más alto de Andalucía.

