'Córdoba 1570: capital efímera de un imperio': la conferencia del último premio nacional de Historia

La Junta de Andalucía ha programado la conferencia Córdoba 1570: capital efímera de un imperio dentro del ciclo Momentos de Córdoba en la Historia, según ha informado la delegada de Cultura, Cristina Casanueva.

El Teatro Cómico viaja el 27 de noviembre, a las 12:00, a la Corte de Felipe II de la mano del Premio Nacional de Historia Antonio J. Díaz Rodríguez. La ponencia del profesor de la Universidad de Córdoba, lleva por título Córdoba 1570: capital efímera de un imperio.

Se trata de la segunda conferencia de este ciclo, que se celebra desde el 13 de noviembre hasta el 11 de diciembre. En este caso el autor retrocederá hasta el siglo XVI, a la estancia de la corte de Felipe II en Córdoba durante lo que se conoce como la rebelión de las Alpujarras.

Antonio J. Díaz es profesor de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba. El pasado mes de octubre ganó el Premio Nacional de Historia con su obra “El mercado curial”. Entre sus líneas de investigación principales se encuentran las élites eclesiásticas en el mundo ibérico y los cabildos en la Edad Moderna; la presencia judeoconversa en el clero hispánico-protugués; el mercado beneficial de la Iglesia; las compañías de negocios curiales entre Roma y la península; o la red de agentes reales de la Monarquía Hispánica en la Curio Romana.

Como ha explicado Cristina Casanueva, “el ciclo Momentos de Córdoba, se incluye en el programa cultural continuado impulsado por primera vez por la Junta de Andalucía. Comenzó el pasado 11 de noviembre con la presencia del profesor de Prehistoria Rafael Martínez, que disertó sobre los primeros pobladores de los territorios que hoy ocupa Córdoba y su provincia. Las sesiones, tras la intervención mañana de Díaz Rodríguez, continuarán el sábado 13 de diciembre con la presencia del doctor en Arquitectura Francisco Daroca, que ofrecerá una ponencia sobre la evolución urbanística y arquitectónica de Córdoba a lo largo del siglo XX. Momentos de Córdoba en la Historia es un proyecto nacido en 2020 que tiene como finalidad difundir la Historia de Córdoba de forma amena y rigurosa.

