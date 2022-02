La Confederación advierte que este año hidrológico ha llovido un 42% menos que la media

Las precipitaciones acumuladas a lo largo del presente año hidrológico se encuentran un 42% por debajo de la media establecida en los últimos 25 años, según se desprende del Informe Pluviométrico que mensualmente elabora la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En este sentido cabe resaltar que desde que se inició el presente año hidrológico -1 de octubre de 2021- hasta el 31 de enero se han recogido 180 l/m² de media en los embalses de la cuenca, mientras que la media correspondiente a igual período de los últimos 25 años se sitúa en 309 l/m². Si atendemos a la distribución de la pluviometría acumulada por provincias, se observa que en todas ellas la lluvia acumulada se sitúa por debajo de la media de los 25 años anteriores.

Los valores máximo y mínimo se han localizado respectivamente en los embalses de las provincias de Sevilla con 221 l/m² y Granada con 105 l/m². En lo que se refiere al pasado mes de enero, los datos del SAIH señalan que la precipitación media registrada en los embalses de la demarcación hidrográfica ha sido de 9 l/m², un 85% inferior al valor de la media histórica del mismo mes, que se sitúa en 62 l/m².

La máxima precipitación registrada en este período se ha localizado en el embalse de Dañador (Jaén), donde se alcanzaron los 28,3 l/m². Por el contrario, los datos más bajos se han registrado en el embalse del Gergal (Sevilla), con tan solo 0,2 l/m² recogidos. A día de hoy, los embalses de la cuenca del Guadalquivir se sitúan al 28,6% con 2.320 hm³ almacenados, 689 hm³ menos que hace un año.

