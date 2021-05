Colectivos, familiares y personas trans reclaman el apoyo de los partidos políticos a una ley integral

La Asociación Todes Transformando-TT Córdoba y los colectivos que trabajan por los derechos de las personas LGTBI y los derechos humanos han protagonizado este sábado, junto a la Torre de la Calahorra de la capital, una concentración en la que han reclamado el apoyo de todos los partidos políticos progresistas a la Ley Trans Integral, que se presentará la próxima semana en el Congreso.

Con la participación de chicos y chicas, sus familiares y representantes de distintos colectivos LGTBI de Córdoba, el acto a micrófono abierto se ha convertido en una "emocionante" reivindicación de los derechos de todas las personas, por la aceptación de la diversidad, según ha explicado a este periódico la portavoz de Todes Transformando, Carmen Ceballos.

La asociación ha recordado que el próximo martes, día 18 de mayo, el pleno del Congreso de los Diputados decide si tramita la proposición de Ley Trans Integral que registraron hace un mes varios partidos políticos. "Queremos hacerles saber que la proposición se tiene que tramitar y aprobar como una Ley específica y completa, es decir, que no vamos a admitir rebajas. Y esperamos que así sea apoyada por todas las fuerzas progresistas, pues no sería admisible el paso atrás del PSOE, que hoy no parece convencido de favorecer el derecho de autodeterminación de la propia identidad que debe asistir a las personas trans, igual que lo disfruta el resto de la población y a la despatologización total de la transexualidad", explican.