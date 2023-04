Ciudadanos pasa de presentarse en 32 municipios de Córdoba en 2019 a cuatro en 2023

Ciudadanos presentará candidatura en cuatro municipios de Córdoba en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Concretamente, en Córdoba, Lucena, Baena y Encinarejo, cuatro localidades que están muy lejos de las 32 a las que presentó candidato hace cuatro años, en 2019, e incluso menos que los 6 municipios donde llevó lista electoral en el año 2015.

Desde el partido naranja indican a este periódico que con estas cuatro candidaturas se va a llegar al 50% de la población de Córdoba, puesto que Córdoba, Lucena y Baena son tres de los municipios con más población de la provincia.

En este ámbito, desde Ciudadanos defiende que son municipios “donde además Cs ha tenido un gran peso e influencia en la política municipal”. “En Córdoba y Baena Ciudadanos ha gobernado y gestionado, aportando estabilidad y liderando las banderas de la regeneración, la modernización de la administración, la libertad y la igualdad”, sostienen.

Respecto a Lucena, apuntan que Ciudadanos “ha ejercido de auténtico líder de la oposición ocupándose de las necesidades reales de los lucentinos” y que “el 28 de mayo buscarán ser decisivos y mejorar los resultados obtenidos en 2019 donde consiguieron dos concejales”.

“Ciudadanos afronta estas elecciones con ilusión y optimismo y con los deberes hechos. A partir del próximo 28 de mayo se nombrará a un nuevo comité provincial que se encargará, entre otras cosas, de continuar la implantación del proyecto liberal por todos los municipios cordobeses”, señala el partido.

Los cuarto candidatos de Ciudadanos son: en Córdoba Jesús Lupiáñez; en Lucena Jesús López; en Baena Mariola Castillo; y en Encinarejo Luz María Ramos.

