Uno de cada cinco cordobeses vive en municipios con riesgo alto de contagio

159.000 cordobeses viven zonas con riesgo "alto", según el semáforo del Ministerio de Sanidad, de contagio por Covid 19. En 16 municipios cordobeses, la tasa de incidencia está ya por encima de los 150 casos confirmados por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. Es decir, el semáforo indica que hay riesgo "alto" de contagio. Pero es que en 13 de esos 16 municipios el riesgo es ya "muy alto", al superarse los 250 casos de tasa de contagio.

El gobierno andaluz, no obstante, no ordena cierres perimetrales hasta que la tasa de contagio supera los 500 casos. Por encima de ese baremo hay siete municipios cordobeses, aunque la Junta de Andalucía ha dejado fuera a dos (Fuente Tójar y San Sebastián de los Ballesteros) por el pequeño tamaño de su padrón. Por encima de los 1.000 casos (Doña Mencía y San Sebastián) se ordena el cierre de la hostelería y el comercio no esencial.

No obstante, el Ministerio de Sanidad baraja obligar a las comunidades autónomas a que tomen medidas a partir de los 150 casos, algo que de momento no se ha aprobado. Ahora mismo, la incidencia media en la provincia de Córdoba ya está por encima de esos 150 casos. En concreto, la provincia tiene una incidencia acumulada de 194 casos.

Los municipios que tienen una incidencia acumulada superior a los 150 casos, de mayor a menor, son los siguientes:

Doña Mencía

San Sebastián de los Ballesteros

Pedro Abad

Nueva Carteya

Fuente-Tójar

Fuente Palmera

El Carpio

Moriles

Baena

Cabra

Lucena

Priego de Córdoba

Fernán-Núñez

Villafranca de Córdoba

Guadalquivir

Zuheros

Villa del Río

Mientras, los municipios que tienen ya una incidencia superior a los 250 casos, que se consideran con un riesgo "muy alto" de contagio, son los siguientes:

