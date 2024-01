CCOO y UGT protestan ante la saturación de las Urgencias del Reina Sofía

Los sindicatos de Sanidad de UGT y CCOO de Córdoba se han concentrado este jueves a las puertas del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para protestar por la situación de saturación que vive dicho servicio estos días, una situación que achacan “a la mala planificación y a la falta de personal, así como al desmantelamiento de la Atención Primaria, que está llevando a muchas personas a acudir a las urgencias hospitalarias para casos que deberían ser tratados por el médico de familia”.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha afirmado que “no es admisible tener unas urgencias atendiendo a casi 700 personas diariamente y sin reforzar con suficiente personal. Esto es una falta de previsión como consecuencia de la saturación de la atención primaria, porque esto era de esperar y es sabido que en esta época del año hay picos asistenciales por las enfermedades respiratorias”. Por eso, “pedimos un plan de choque, que se implanten medidas preventivas eficaces, más contratación de personal y que la atención primaria funcione, porque se están saturando las urgencias con casos que realmente no son urgencias hospitalarias”, ha remarcado Damas.

La secretaria general de Sanidad de UGT Servicios Públicos Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha señalado que “la denuncia que nuestro sindicato realizó la pasada semana debido a la situación de los servicios de urgencia hospitalarios es una nueva llamada de atención al progresivo desmantelamiento y privatización de la sanidad pública andaluza”. Así, ha subrayado que “este caos provocado por la mala gestión de la Administración de la Junta tiene su pilar fundamental en los centros de salud que, si estuvieran dotados del suficiente personal y una consulta de choque que atendiera a los pacientes con patologías con afecciones respiratorias y síntomas gripales se evitarían la asistencia de estos a las urgencias hospitalarias evitando así la demoras de atención en estos servicios de entre 5 y 12 horas y el estrés de los facultativos sanitarios”.

El responsable de CCOO ha criticado también el desmantelamiento de los hospitales de la provincia. “Tenemos el hospital de Peñarroya-Pueblonuevo sin especialista, los quirófanos del de Puente Genil dejan de funcionar porque no tienen anestesista, el de Palma del Río es un centro de salud más que un hospital y todo esto debido a la falta de personal. En el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en los dos últimos años se han perdido 777 profesionales, 519 de ellos en el Reina Sofía, tenemos un déficit de personal alarmante mientras la Junta deriva a la privada más de 800 millones de euros que no solucionan las listas de espera quirúrgicas ni de diagnóstico”, ha hecho hincapié Damas quien ha destacado que “no basta con que hagamos un cambio de gerente del SAS, lo que hay que hacer es un plan de choque que apueste por lo público y de salida a los problemas de salud de la ciudadanía, y no obligarla a acudir a la sanidad privada, que tampoco está funcionando”.

Heredia ha denunciado que los profesionales no dan abasto y que la falta de profesionales provoca situaciones como la de que “existan 10 consultas abiertas con sólo tres enfermeros para atenderlas, provocando sobrecarga profesional y estrés en los profesionales y llegando a producirse crisis de ansiedad”. La secretaria ugetista ha denunciado que la gestión de la Junta esté destinando un elevado nivel de recursos económicos a la sanidad privada “cuando dejan a la sanidad pública con falta de profesionales y una plantilla no cubierta al 100 %”.

Heredia recordado, asimismo, la situación vivida en el Hospital de Puente Genil con todos los quirófanos cerrados, y ha respondido a la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella que atribuyó esta situación a la falta de especialistas, y aseguró que “todo es debido a que el anestesista que se ocupaba de este hospital lo hacía también del de Montilla y, finalmente, lo han destinado a este último hospital dejando sin anestesista al de Puente Genil”. Finalmente, la responsable de Sanidad de UGT en Córdoba ha denunciado las condiciones laborales y de contratación de los sanitarios en Andalucía que “están provocando que nuestros sanitarios se vayan a trabajar a otras comunidades dónde les ofrecen mejoras sustanciales en estas condiciones”.