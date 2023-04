El casco histórico como origen de la Semana Santa cordobesa: legado y horizonte

Son 38 las hermandades que en Córdoba realizan estación de penitencia en Semana Santa. Para que se entienda, acuden a la Mezquita Catedral para completar la Carrera Oficial. En cualquier caso, de ésas hasta 28 tienen su sede canónica en sólo uno de los ocho distritos urbanos con que cuenta la ciudad -también tiene dos periurbanos-. Es el designado como Centro, que puede considerarse, en cierto modo, como el casco histórico. Quizá poca gente se detenga a pensar en ello y quizá parezca, sin más, una circunstancia anecdótica. Sin embargo, resulta de interés el hecho porque se trata de un hecho con un origen histórico y no casual.

Todos los itinerarios de la Semana Santa de Córdoba, en formato 'storie'

Más

Como apunte inicial, en relación a los datos ya referidos, el 73,6% de las hermandades cordobesas que intervienen oficialmente en Semana Santa se sitúan en el mencionado distrito. El territorio es muy amplio, pero no deja de ser significativa la cifra. ¿Cuál es el motivo de esta concentración? La respuesta la ofrece Enrique León, ex hermano mayor del Santo Sepulcro y pregonero de 2012, pero sobre todo gran conocedor de la historia cofrade de la ciudad. “Las hermandades son un fenómeno netamente urbano y muy pocas de ellas pertenecían al ámbito suburbano”, señala. Es decir, las cofradías nacieron en el núcleo propiamente urbano y no en su periferia.

“La siguiente razón es la organización por collaciones, donde la parroquia actúa de centro espiritual de cada barrio y, por tanto, foco de atracción para las corporaciones penitenciales”, continúa León. He ahí la explicación de que la actividad cofrade se vea concentrada en una determinada área de la ciudad. En la actualidad, Córdoba cuenta con barrios más allá de los templos católicos, pero estos son sucesores del reparto de la ciudad por collaciones. Éstas eran zonas cuyos puntos centrales eran las distintas parroquias. Y en ese punto tuvo enorme importancia la ordenación tras la conquista de Fernando III el Santo (1236), con la división entre villa y Axerquía, que grosso modo dan forma hoy al distrito Centro.

Aunque también existen otros factores, que guardan relación directa con los expuestos por León. “Los gremios son en muchos casos origen de corporaciones penitenciales y son también organizaciones de tipo urbano. Y en segundo término, las órdenes religiosas potenciaron la creación de cofradías que ayudaran económicamente a generar recursos para los conventos”, añade. En definitiva, “las cofradías ocupan siempre un terreno urbano y una vez la ciudad se expande más allá del casco histórico vuelven a aparecer en distintas parroquias donde se dan unas circunstancias favorables”.

Por tanto, con el crecimiento de la capital llegaron nuevos barrios y con ellos, nuevos templos y, por ende, feligresías. Eso no significaba, como bien apunta Enrique León, que hubiera disposición para la aparición de otras hermandades. Fue difícil esto último por la intervención de “párrocos poco proclives a la presencia del movimiento cofrade”. “En la actualidad, debido a un apoyo más directo desde el ámbito sacerdotal se ha visto la aparición de nuevas pro hermandades”, agrega. De esta forma se vislumbra la presencia oficial de los ocho distritos urbanos de Córdoba en Semana Santa en 2024. Entonces es posible que acuda a la Mezquita Catedral la Presentación al Pueblo, del popular barrio de Cañero.

San Lorenzo, centro neurálgico cofrade

El distrito Centro comprende desde la Muralla del Marrubial hasta el Alcázar Viejo y desde la Ribera hasta El Carmen, por situar. Dentro de ese extenso terreno, que une lo que fueron la villa y la Axerquía medievales e incluso áreas modernas, sobresale en materia cofrade San Lorenzo. Y no sólo la parroquia, quizá la más atractiva de las llamadas fernandinas -construidas tras la conquista de Fernando III el Santo-, sino el barrio. Porque en esta zona se concentran hasta ocho hermandades con presencia en Carrera Oficial. Un apunte: se integra ahí, oficialmente, el tenido como barrio de San Agustín -y ahí tiene su sede Las Angustias-, pero no el Santuario de María Auxiliadora, que se incluiría en Cerro de La Golondrina-Salesianos. El caso es que, siempre según las delimitaciones legales, una quinta parte de las cofradías que realizan estación de penitencia en Semana Santa en Córdoba se ubica en este escenario.

El barrio de San Lorenzo, para que se entienda su importancia en este ámbito, cuenta con una hermandad por cada 700 habitantes. Dicha densificación es el mejor ejemplo para la explicación aportada por Enrique León. En la Axerquía, lugar relevante fue el conjunto de collaciones que hoy se reúnen en uno de los barrios con más solera de la ciudad. Además, había intención religiosa, voluntad civil y existencia de gremios. De ahí que en la actualidad San Lorenzo sea una especie de centro neurálgico cofrade de Córdoba. Las corporaciones que conforman la lista en este caso son: Rescatado y Cristo de Gracia, en Trinitarios; Entrada Triunfal, Calvario y Ánimas, en San Lorenzo -y valga la redundancia-; Universitaria, en el Juramento de San Rafael; Jesús Nazareno, en la iglesia hospital homónima, y Las Angustias, en San Agustín.

Cañero, ¿la próxima expansión?

Como bien expresa Enrique León, que ya en 2015 participó con este medio para explicar ‘El verdadero origen de la Semana Santa cordobesa’, la evolución urbanística de la ciudad conlleva novedades en su mapa cofrade. El crecimiento de Córdoba y la progresiva aceptación de los sacerdotes conducen en los últimos años el surgimiento de nuevas iniciativas en este sentido. Muestra de ello es el hecho de que dos de las tres últimas hermandades incorporadas a Carrera Oficial sean de distritos periféricos. En concreto, la Piedad, de Las Palmeras, y la Conversión, de Electromecánicas, se sumaron a la Semana Santa desde Poniente-Norte en 2011 y 2021, respectivamente. Pero la proyección puede ser mayor incluso.

Diversas agrupaciones parroquiales y pro hermandades avanzan en barrios fuera del casco histórico. E incluso una de las dos cofradías adscritas a la Agrupación pero que no completan el recorrido oficial prevé ya su entrada en Semana Santa. Es la de la Presentación al Pueblo, que hasta la fecha realiza su salida el Sábado de Pasión y que trabaja para acudir a la Mezquita Catedral en 2024. De suceder esto último, el año próximo se produciría otra expansión. Esta vez hasta Cañero. Y con ello hasta el único distrito urbano de Córdoba que todavía no está presente entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, el Sureste.