La carta de los padres de Paco Molina, en la voz de su hijo: “Gracias a ti que no has dejado de buscarme”

Los padres de Paco Molina, el joven cordobés que desapareció en Córdoba el 2 de julio de 2015, han remitido a este periódico una carta escrita en la voz de su hijo agradeciendo a todos aquellos que han ayudado a su búsqueda durante estos ocho años, que se cumplirán este domingo.

El texto difundido, titulado 8 años de espera: no me imaginaba una vida sin ti, es el siguiente:

A ti que has compartido mis fotos una y otra vez, que sin conocerme te solidarizas con el sufrimiento de los que me aman. Gracias.

Muchas gracias a ti que desde el primer día que notaste mi ausencia, no has dejado de buscarme, has acompañado a mi familia, has animado y no soltaste de la mano jamás. Gracias.

A ti que a pesar del dolor y la angustia siempre estuviste al pie del cañón sin darse por vencido a pesar del dolor y las trabas.

Muchas gracias a todos vosotros que sin ser mi familia lo sois y os solidarizáis con el sufrimiento de los que me aman; porque al final todos vosotros me amáis.

A ti que sabes algo de lo que pasó, que tienes una pista de mi paradero, no esperes más para mandar un anónimo. Tú que puedes, te suplico que ayudes a quienes me buscan.

Les pido, me ayuden difundiendo y si tienes información díganlo, cualquier dato es importante; ayuden a salir de esta situación, estamos muy desesperados.

Las últimas noticias sobre el caso es que, durante el transcurso de la investigación para lograr el paradero de Paco, la Policía lo buscó en varios países como Irak, Siria, Turquía, Ucrania y Reino Unido. Bajo las dos hipótesis que sustentan el caso -que el joven nunca haya abandonado la ciudad o que sí lo hizo tras montarse en un autobús en la estación-, los investigadores han realizado más de 300 entrevistas y declaraciones con el fin de esclarecer la desaparición, algo que aún no se ha conseguido.