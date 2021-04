Los caracoleros denuncian pérdidas "insostenibles" de casi el 100% con el cierre a las 20:00

La Asociación de Caracoleros de Córdoba ha denunciado la situación a la que se han visto abocados con el cierre de sus puestos a partir de las 20:00 por las medidas impuestas por la Junta de Andalucía dada la incidencia de la Covid19 en la capital y señalan que, por ello, sufren pérdidas "insostenibles" cercanas al 100% de su negocio, ya que casi la totalidad de sus ventas se producen a partir de esa hora.

El presidente de la Asociación de Caracoleros, Cristian Pérez, ha explicado a Cordópolis que los puestos que han podido abrir en la temporada de este año ya venían sufriendo pérdidas cuando tuvieron que cerrar durante un tiempo a las 18:00 y, ahora, con el cierre a las 20:00 el negocio ha caído en picado. "Entre 20:30 y 22:30 es cuando la gente viene a tomar caracoles", apunta, además de señalar que "la venta para llevar no funciona ya, la gente quiere estar en la calle".

"Trabajamos tres meses y pagamos por todo el año", denuncia, sobre cómo las restricciones de horario están afectando a sus negocios mientras "hemos pagado la totalidad de la tasa de ocupación de vía pública" y el resto de gastos. Considerados como sector hostelero para las medidas sanitarias por la Covid19, los caracoleros señalan una gran diferencia: "La hostelería tiene todo el año para recuperarse, nosotros solo trabajamos hasta el 14 junio", apunta sobre la fecha de cierre de la temporada de caracoles.

Por ello, reclaman que el Ayuntamiento pueda "rebajarnos la tasa de ocupación de vía pública, porque no estamos hasta las 00:00 como otros años, sino que hemos estado hasta las 18:00 mucho tiempo y ahora hasta las 20:00", o bien que el Consistorio disponga ayudas directas para el sector. "No hemos recibido ninguna ayuda", se quedan desde la asociación que representa a los acaracoleros cordobeses.

De antemano rechazan que el Ayuntamiento pueda prorrogar la temporada para ampliar la apertura de los puestos de caracoles más allá del 14 de junio establecido, ya que eso "supondría renovar y pagar los contratos de luz, de enganche de agua y todos los gastos", sin que se vislumbre como una solución para la situación que atraviesan, explica Pérez.

"El Ayuntamiento no nos está ayudando ennada y la situación es insostenible", reitera el presidente de los caracoleros, con un sinfín de mensajes en el mismo sentido de los compañeros de los puestos repartidos por la ciudad. Se ven, además, impotentes ya que, "al ser autónomos de temporada, no tenemos derecho a otras ayudas" establecidas, denuncian. Y, por todo ello, denuncian que se sienten "olvidados" por las administraciones en esta situación generada por la pandemia.

