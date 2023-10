Una campaña especial de tráfico para que no cambies de ruedas

La Dirección General de Tráfico (DGT) en Córdoba ha llevado a cabo este miércoles una campaña de control y concienciación junto a miembros de la Asociación Aspaym con el objetivo de concienciar a los conductores de la necesidad de cumplir las normas de tráfico para evitar accidentes.

Velocidad, distracciones y alcohol son tres factores que aparecen como los principales en un siniestro y sobre ellos se ha centrado la campaña desarrollada en Córdoba. En este sentido, la subdelegada del Gobierno accidental en la provincia, Herminia López, ha destacado que “la velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico y especialmente en aquellos que tienen víctimas mortales”.

La campaña celebrada ha contado con la colaboración de Aspaym, que bajo el lema “no corras, no bebas… no cambies de ruedas”, pretende acercarse a los conductores para que sean plenamente conscientes de las consecuencias que puede acarrear un accidente de tráfico. Tal y como ha destacado la jefa provincial de Tráfico, Piedad Sánchez, es importante “que sean propios lesionados por accidentes de tráfico los que cuenten desde la realidad lo que ocurre y las consecuencias de no cumplir las normas”.

Respetar los límites de velocidad, no beber alcohol, evitar la fatiga y las distracciones al volante y ponerse el cinturón, son algunas medidas básicas de prevención que ayudan a que el viaje sea más seguro para todos.